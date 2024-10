Zdenek Zeman dimesso dalla clinica 'Pierangeli' di Pescara

Zdenek Zeman sarà dimesso domani dalla clinica ‘Pierangeli’ di Pescara, dove era stato ricoverato martedì scorso, e trasferito al Policlinico ‘Gemelli’ di Roma per sottoporsi a un programma di riabilitazione, a seguito dei recenti problemi di salute. Il 77enne allenatore boemo era già stato ricoverato e operato a Pescara lo scorso febbraio per problemi cardiaci, che lo avevano costretto a dimettersi dalla guida del Pescara Calcio. Sebbene le sue condizioni non siano particolarmente gravi, i medici gli hanno diagnosticato un’emiplegia con deficit motorio alla parte destra del corpo, che richiederà un percorso riabilitativo intensivo. Gli specialisti del Gemelli si occuperanno ora del suo recupero, dopo la gestione dell’emergenza iniziale.

Lo riporta SportMediaset.