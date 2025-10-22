Foggia – È ufficialmente partita la macchina organizzativa per il Mega-Concorso regionale dedicato agli Operatori Socio Sanitari (OSS) in Puglia. Si tratta di una delle più grandi procedure concorsuali degli ultimi anni nel settore socio-sanitario, con 1.287 posti a tempo indeterminato distribuiti tra le diverse ASL e IRCCS pugliesi.

L’iniziativa, promossa dal Policlinico di Foggia in qualità di ente capofila, rappresenta una concreta opportunità di lavoro stabile per centinaia di professionisti del comparto assistenziale.

I posti disponibili per ogni territorio

Secondo la bozza del bando trasmessa al Dipartimento regionale competente, la ripartizione dei posti rispecchia le esigenze territoriali e operative delle aziende sanitarie locali:

ASL Bari → 150 posti

ASL BAT → 25 posti

ASL Brindisi → 80 posti

IRCCS “Giovanni Paolo II” → 9 posti

ASL Taranto → 140 posti

ASL Foggia → 315 posti

Policlinico di Bari → 250 posti

ASL Lecce → 225 posti

IRCCS “De Bellis” → 23 posti

Policlinico di Foggia → 70 posti

Una distribuzione capillare che testimonia la volontà di rafforzare in modo omogeneo l’assistenza socio-sanitaria su tutto il territorio pugliese.

In attesa della pubblicazione ufficiale del bando

La bozza del bando è attualmente in fase di valutazione presso gli uffici regionali competenti. Una volta approvata, verrà pubblicata ufficialmente con tutte le indicazioni su requisiti, modalità di partecipazione e scadenze.

Gli esperti del settore invitano fin d’ora gli aspiranti candidati a ripassare le materie d’esame e a verificare i requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, così da farsi trovare pronti al momento dell’uscita del bando.

Corso di preparazione: date, costi e modalità di iscrizione

In vista delle prove concorsuali, è stato annunciato un corso di formazione intensivo finalizzato a supportare i candidati in tutte le fasi del concorso (preselezione, prova scritta, pratica e orale).

Le date fissate sono:

22 novembre 2025 , dalle ore 9.00 alle 17.00, a Foggia (location da definire in base al numero di iscritti);

29 novembre 2025, a San Giovanni Rotondo (location in via di definizione).

Il corso ha un costo di 50 euro, con anticipo del 50% (25 euro) entro e non oltre il 16 novembre 2025. Ai partecipanti verrà fornito materiale didattico e assistenza durante tutto l’iter concorsuale.

Le iscrizioni avvengono online tramite il link dedicato (indicato nel comunicato ufficiale), mentre le modalità di pagamento saranno comunicate successivamente via email.

Un’occasione da non perdere per gli operatori socio-sanitari

Il concorso OSS Puglia 2025 rappresenta una boccata d’ossigeno per il sistema sanitario regionale e una straordinaria opportunità professionale per migliaia di candidati che desiderano mettere le proprie competenze al servizio della collettività.

In un periodo di crescente domanda di personale sanitario, l’immissione in ruolo di oltre mille operatori socio-sanitari contribuirà a potenziare la qualità dell’assistenza e a garantire maggiore efficienza nelle strutture pubbliche pugliesi.

Come restare aggiornati

Per ricevere aggiornamenti sulle varie fasi del concorso e sulle iniziative di preparazione è possibile:

