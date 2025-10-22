Loghi di DeepSeek e Byd, intelligenza artificiale e auto elettriche - immagine d'archivio, non riferita al testo

RISSONE (AO) – L’Italia compie un importante passo nella direzione della mobilità sostenibile. Lungo l’autostrada A5, nel tratto che collega Quincinetto ad Aosta, è stata inaugurata il 14 ottobre 2025 la prima stazione autostradale interamente riservata ai veicoli elettrici.

La nuova area di ricarica, situata nell’area di sosta Les Îles de Brissogne Sud, rappresenta un modello innovativo per l’intero Paese e un punto di riferimento per la transizione ecologica nel settore dei trasporti.

Frutto della collaborazione tra Ionity, uno dei principali network europei di ricarica ad alta potenza, e la Società Autostrade Valdostana (SAV), il progetto punta a rendere più accessibile e capillare la rete di rifornimento elettrico per gli automobilisti. Un tassello fondamentale per avvicinare l’Italia agli standard europei e per incentivare l’abbandono definitivo dei carburanti fossili.

Un’area hi-tech di 5.500 metri quadrati

La nuova stazione si estende su una superficie di 5.500 metri quadrati e dispone di 27 stalli di sosta destinati esclusivamente alla ricarica dei veicoli elettrici.

Sono presenti sette colonnine di ultima generazione, di cui sei dotate di potenza fino a 350 kW, capaci di restituire fino all’80% di autonomia in meno di 20 minuti, e una colonnina “standard” da 50 kW per i veicoli con capacità di ricarica inferiore.

Un’attenzione particolare è stata riservata anche al trasporto pesante: due postazioni sono state appositamente progettate per mezzi commerciali e camion elettrici. È già prevista, inoltre, l’installazione di ulteriori sei colonnine nei prossimi mesi, a conferma della crescente domanda di punti di ricarica ad alta potenza.

L’impianto è alimentato da energia rinnovabile certificata e dotato di un sistema intelligente di gestione dei flussi energetici, capace di ottimizzare i consumi e ridurre gli sprechi, rendendolo uno dei poli di ricarica più avanzati d’Europa.

Un corridoio strategico per la mobilità europea

La scelta della Valle d’Aosta non è casuale. La regione è da anni all’avanguardia nelle politiche ambientali e nella promozione di un turismo a basse emissioni.

La sua posizione, al confine con Francia e Svizzera, fa dell’area di Brissogne un corridoio energetico strategico per la mobilità elettrica internazionale: un nodo che collega l’Italia al cuore dell’Europa.

La stazione Ionity-SAV fungerà così da banco di prova per le infrastrutture future, non solo per valutare la capacità di attrarre utenza, ma anche per testare la sostenibilità del sistema energetico necessario a gestire l’aumento esponenziale dei veicoli elettrici in circolazione.

L’Italia elettrica: numeri in crescita

Il mercato dell’auto elettrica in Italia è in espansione, seppur con ritmi inferiori rispetto ad altri Paesi europei. Secondo i dati Motus-E aggiornati al 30 settembre 2025, nel Paese circolano 333.658 vetture completamente elettriche, mentre nei primi nove mesi del 2025 sono state immatricolate 60.870 nuove auto full electric, con un incremento del 28,9% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Le stazioni di ricarica pubbliche sono anch’esse in aumento: al 30 giugno 2025 si contano 67.561 punti di ricarica, di cui l’83% a corrente alternata (AC) e il restante 17% a corrente continua (DC).

La differenza non è solo tecnica ma anche economica: le colonnine AC costano in media 0,50-0,60 €/kWh, mentre quelle DC — molto più rapide — si attestano tra 0,70 e 0,90 €/kWh.

Il Nord Italia resta l’area più coperta, con Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in testa, mentre il Centro-Sud sconta ancora un ritardo infrastrutturale. La nuova stazione valdostana, in questo senso, rappresenta un segnale forte verso un riequilibrio territoriale e una maggiore inclusione energetica.

Transizione ecologica e prossimi obiettivi

L’inaugurazione di Brissogne segna un cambio di passo concreto nella transizione ecologica del sistema autostradale italiano.

Con il progressivo aumento dei veicoli elettrici e l’arrivo di nuove tecnologie, l’obiettivo condiviso da istituzioni e operatori del settore è quello di raggiungere almeno 100.000 punti di ricarica pubblici entro il 2030 e di garantire una rete capillare su tutte le principali arterie del Paese.

L’iniziativa di Ionity e SAV, dunque, non è solo un traguardo ma anche un punto di partenza: un modello replicabile che anticipa il futuro della mobilità sostenibile in Italia.

Un’area che unisce innovazione, sostenibilità e visione europea.

Dalla Valle d’Aosta arriva un messaggio chiaro: la transizione energetica è già in viaggio sulle nostre autostrade — e viaggia a emissioni zero.