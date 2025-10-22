BARI, 22 ottobre 2025 – Un proiettile e un ritaglio di giornale con l’immagine di un poliziotto accanto a un’unità cinofila: un ritrovamento inquietante, avvenuto nei pressi della questura di Bari, che ha messo in allerta gli investigatori e aperto una nuova pista d’indagine.

L’oggetto è stato scoperto ieri pomeriggio nei pressi di via Fanelli, non lontano dagli uffici della Polizia di Stato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante e della Polizia Scientifica, che hanno immediatamente isolato l’area e avviato i rilievi tecnici per stabilire la natura e le circostanze del ritrovamento.

Il proiettile, di piccolo calibro, era posato accanto a un frammento di quotidiano in cui si vede chiaramente la sagoma di un agente di spalle, accompagnato da un cane antidroga. Un dettaglio che ha fatto scattare l’ipotesi di una intimidazione mirata nei confronti delle forze dell’ordine.

Le indagini in corso

Gli investigatori stanno passando al setaccio la zona per individuare eventuali tracce biologiche o impronte. Le telecamere di sorveglianza presenti lungo via Fanelli e nei dintorni della questura vengono analizzate fotogramma per fotogramma nel tentativo di ricostruire i movimenti di chi ha lasciato il proiettile e il ritaglio di giornale.

AGGIORNAMENTO

Sarebbe stato individuato dagli agenti della Digos della questura di Bari il presunto autore dell’atto intimidatorio ai danni della polizia.

Si tratterebbe di una persona intercettata in via Fanelli dove sono stati eseguiti, nel pomeriggio di oggi, alcuni controlli.