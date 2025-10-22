Edizione n° 5862

BALLON D'ESSAI

ROTTE // Foggia torna a volare: Aeroitalia inaugura nuove rotte per Milano e Torino
22 Ottobre 2025 - ore  13:51

CALEMBOUR

ALIBI // Garlasco, colpo di scena: supertestimone mette in discussione l’alibi dello scontrino di Sempio
22 Ottobre 2025 - ore  10:06

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Bari, proiettile e foto di un poliziotto: scatta l’allarme in via Fanelli

PROIETTILE Bari, proiettile e foto di un poliziotto: scatta l’allarme in via Fanelli

La Scientifica al lavoro. Indagini in corso: si ipotizza un gesto intimidatorio

(immagine d'archivio, fonte image questure sul web, Polizia)

(immagine d'archivio, fonte image questure sul web, Polizia)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Ottobre 2025
Cronaca // Focus //

BARI, 22 ottobre 2025 – Un proiettile e un ritaglio di giornale con l’immagine di un poliziotto accanto a un’unità cinofila: un ritrovamento inquietante, avvenuto nei pressi della questura di Bari, che ha messo in allerta gli investigatori e aperto una nuova pista d’indagine.

L’oggetto è stato scoperto ieri pomeriggio nei pressi di via Fanelli, non lontano dagli uffici della Polizia di Stato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante e della Polizia Scientifica, che hanno immediatamente isolato l’area e avviato i rilievi tecnici per stabilire la natura e le circostanze del ritrovamento.

Il proiettile, di piccolo calibro, era posato accanto a un frammento di quotidiano in cui si vede chiaramente la sagoma di un agente di spalle, accompagnato da un cane antidroga. Un dettaglio che ha fatto scattare l’ipotesi di una intimidazione mirata nei confronti delle forze dell’ordine.

Le indagini in corso

Gli investigatori stanno passando al setaccio la zona per individuare eventuali tracce biologiche o impronte. Le telecamere di sorveglianza presenti lungo via Fanelli e nei dintorni della questura vengono analizzate fotogramma per fotogramma nel tentativo di ricostruire i movimenti di chi ha lasciato il proiettile e il ritaglio di giornale.

AGGIORNAMENTO

Sarebbe stato individuato dagli agenti della Digos della questura di Bari il presunto autore dell’atto intimidatorio ai danni della polizia.

Si tratterebbe di una persona intercettata in via Fanelli dove sono stati eseguiti, nel pomeriggio di oggi, alcuni controlli.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Avete mai fatto caso che ogni tanto si incrocia qualcuno che non va fatto incazzare? Quello sono io!” Clint Eastwood - Walt Kowalski

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.