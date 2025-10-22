Edizione n° 5862

22 Ottobre 2025

22 Ottobre 2025 - ore  10:06

Carcere di Foggia, sequestrati telefoni e droga: sventato anche un lancio dall'esterno

Un intensa attività di controllo ha portato al sequestro di 18 telefoni cellulari e di sostanze stupefacenti nascoste all’interno delle celle

Un’intensa attività di controllo da parte della Polizia penitenziaria del carcere di Foggia, coordinata dal comandante Claudio Ronci, ha portato al sequestro di 18 telefoni cellulari e di sostanze stupefacenti nascoste all’interno delle celle. In due operazioni distinte, gli agenti hanno recuperato 14 tra smartphone e dispositivi mobili, oltre a circa 25 grammi di hashish già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio interno.

Controlli rafforzati grazie al nuovo personale
L’esito positivo delle operazioni è legato anche al recente potenziamento dell’organico, frutto degli impegni assunti dal Governo e dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Le 58 nuove unità arrivate nel carcere foggiano hanno permesso di intensificare i controlli, sostenendo il lavoro degli agenti già in servizio e garantendo attività più mirate contro l’ingresso illecito di materiale proibito.

Pacco lanciato oltre il muro: operazione sventata
Gli agenti hanno inoltre bloccato un tentativo di introduzione clandestina di telefoni con un lancio dall’esterno, avvenuto nella serata del 21 ottobre. Grazie alla prontezza della sentinella di turno, il pacco è stato recuperato dopo essersi fermato sul muro di cinta: al suo interno sono stati trovati due smartphone. L’autore del gesto è riuscito a fuggire e sono in corso accertamenti per identificarlo.

Secondo gli inquirenti, questo metodo “artigianale” sarebbe tornato in uso perché il sistema anti-droni dell’istituto sta funzionando, costringendo i malintenzionati a ricorrere a tecniche più rischiose e meno efficaci.

Lo riporta foggiatoday.it.

