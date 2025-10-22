FOGGIA, 22 ottobre 2025 – Alla Borsa Merci di Foggia il prezzo del grano duro è salito appena di due euro a tonnellata, passando da 285 a 287 euro. Un incremento minimo che ha scatenato la protesta di Coldiretti, decisa a disertare la seduta di contrattazione in segno di dissenso verso un sistema ritenuto ormai obsoleto e inadeguato ad affrontare la crisi del settore cerealicolo.

In una nota diffusa questa mattina, l’organizzazione agricola ha definito “una miseria” l’aumento registrato, denunciando come “le quotazioni attuali restino ben al di sotto dei costi reali di produzione”. Secondo le analisi dell’Ismea, il costo medio per produrre un quintale di grano supera i 31 euro, mentre il prezzo di mercato resta inferiore a quella soglia, cancellando i margini di redditività per migliaia di agricoltori.

“È tempo di superare definitivamente il sistema delle Borse Merci territoriali – afferma Coldiretti – e di istituire una Commissione Unica Nazionale (CUN) del grano duro, capace di assicurare maggiore trasparenza e rappresentatività nella formazione dei prezzi.”

La proposta di Coldiretti: una CUN per la trasparenza

La richiesta di una CUN nazionale è stata rilanciata dopo la grande mobilitazione organizzata dall’associazione a Bari e in altre città italiane, dove migliaia di produttori hanno chiesto al governo un cambio di passo per tutelare un comparto strategico dell’agricoltura italiana.

Secondo Coldiretti, la CUN del grano duro consentirebbe di superare le dinamiche locali spesso condizionate da squilibri tra domanda e offerta, e di garantire parametri più equi basati sui costi effettivi di produzione e sui trend internazionali. “Solo attraverso regole chiare e condivise si può evitare che gli agricoltori siano schiacciati dalle speculazioni di mercato”, sottolinea l’organizzazione.

Le sette richieste per salvare la cerealicoltura

Per affrontare la crisi strutturale del settore, Coldiretti ha messo a punto un piano articolato in sette punti, volto a difendere la filiera nazionale del grano duro dalle pressioni esterne e dalla concorrenza sleale. Tra le priorità figura l’aumento fino a 40 milioni di euro del sostegno ministeriale ai contratti di filiera pluriennali, strumenti considerati fondamentali per garantire stabilità e reddito equo ai produttori su circa 400mila ettari di coltivazioni.

Un altro punto centrale riguarda il potenziamento della ricerca e dell’innovazione, con il coinvolgimento del Crea – il Consiglio per la ricerca in agricoltura – per migliorare rese, qualità e sostenibilità ambientale delle colture. “Investire in innovazione significa rafforzare la competitività del grano italiano sui mercati internazionali, mantenendo al tempo stesso gli elevati standard qualitativi che rendono unico il nostro prodotto”, spiega Coldiretti.

Etichetta d’origine e tutela dei consumatori

L’associazione ribadisce inoltre la necessità di estendere a tutta l’Unione Europea l’obbligo di indicare in etichetta l’origine del grano utilizzato per la produzione di pasta. Una misura già introdotta in Italia grazie alle battaglie condotte da Coldiretti, ma ancora assente in diversi Paesi comunitari.

“La trasparenza è la prima forma di tutela sia per i produttori sia per i consumatori – sostiene l’organizzazione –. Solo sapendo da dove proviene il grano è possibile garantire la qualità del made in Italy e difendere il diritto dei cittadini a sapere cosa portano in tavola.”

Un comparto in affanno ma strategico

Il grano duro rappresenta una delle colture simbolo della Capitanata e dell’intero Mezzogiorno, con migliaia di aziende agricole impegnate nella produzione di una materia prima indispensabile per la filiera della pasta, eccellenza riconosciuta in tutto il mondo. Tuttavia, il settore vive da anni una crisi di redditività aggravata dai costi energetici, dall’aumento dei mezzi tecnici e dalle importazioni a basso prezzo dai Paesi extra-Ue.

“Non possiamo accettare che chi produce cibo sia l’anello debole della catena – conclude Coldiretti –. Serve un patto tra istituzioni, agricoltori e industria per restituire dignità economica al lavoro nei campi e garantire un futuro sostenibile alla cerealicoltura italiana.”

Fonte: ANSA – Redazione Foggia, 22 ottobre 2025