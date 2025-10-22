Comune di Manfredonia: accertate le entrate per le autorizzazioni passi carrabili I semestre 2025. Le somme

Manfredonia, 22 ottobre 2025 – Il Settore VI “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile” del Comune di Manfredonia ha reso noto l’accertamento delle entrate relative alle autorizzazioni di passi carrabili rilasciate nel primo semestre dell’anno in corso.

La determinazione, firmata dal dirigente ing. Lucio Barbaro, stabilisce che le somme incassate per il canone unico patrimoniale ammontano complessivamente a 4.689 euro, a fronte di 34 nuove autorizzazioni rilasciate tra gennaio e giugno 2025.

Il quadro normativo

L’accertamento è effettuato in conformità alla legge n. 160/2019, che disciplina il canone unico patrimoniale per l’occupazione di aree pubbliche, e al Regolamento comunale approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 14 del 14 aprile 2021, che ha istituito il canone per l’occupazione di suolo pubblico a partire dal 1° gennaio 2021.

L’importo è stato imputato al capitolo 427 del bilancio comunale e riguarda i titolari di concessioni per l’uso di spazi e aree pubbliche destinate a passi carrabili.

Finalità e motivazioni

Secondo quanto riportato nella relazione del responsabile del Servizio Demanio e Patrimonio, geom. Matteo Mondelli, l’accertamento delle entrate si è reso necessario per consentire agli uffici competenti di predisporre gli atti relativi all’assestamento generale e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

L’atto è stato inoltre dichiarato urgente e indifferibile, in quanto la mancata registrazione avrebbe potuto comportare danni patrimoniali certi e gravi per l’Ente.

Pareri e pubblicazione

La determinazione ha ricevuto il visto contabile favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, Maricarmen Distante, ai sensi dell’articolo 151 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000).

Il provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune il 22 ottobre 2025, dove resterà affisso per 15 giorni consecutivi, e inserito nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.

A cura di Michele Solatia.