Concorso Ripam, 300 candidati esclusi per un incidente: Borrelli annuncia un’interrogazione

Oltre 300 candidati diretti alla Mostra d’Oltremare non sono riusciti a sostenere le prove del concorso Ripam del Ministero della Giustizia a causa di un maxi tamponamento in Tangenziale, avvenuto ieri mattina nella galleria di Capodimonte. Il blocco della circolazione, durato oltre un’ora nelle ore di punta, ha impedito a centinaia di persone di raggiungere in tempo la sede d’esame.

La convocazione era fissata per le 8, ma i cancelli sono stati chiusi alle 8:40: molti candidati, rimasti intrappolati nel traffico senza possibilità di deviazione, sono arrivati con circa mezz’ora di ritardo, tra loro anche donne in gravidanza. Nonostante le richieste di una deroga, l’accesso non è stato consentito e ai ritardatari è stato suggerito di presentare ricorso al Tar.

La vicenda ha spinto Francesco Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, ad annunciare un’interrogazione parlamentare. «È assurdo che centinaia di persone siano state penalizzate per un evento di forza maggiore – ha dichiarato – bisogna trovare una soluzione che consenta loro di sostenere la prova». Borrelli ha raccolto le testimonianze dei candidati, impegnandosi a chiedere al Ministero un intervento che eviti che la vicenda venga dimenticata e che riconosca che i partecipanti non hanno alcuna responsabilità rispetto all’accaduto.

Lo riporta napolitoday.it.