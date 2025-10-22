Delitto Genini: la madre in Procura: “Non sapevamo delle violenze, per noi era una relazione normale”

La madre di Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano con oltre trenta coltellate da Gianluca Soncin lo scorso 14 ottobre, ha dichiarato di non essere mai stata a conoscenza dei maltrattamenti subiti dalla figlia. Davanti ai magistrati ha spiegato che, in famiglia, la relazione appariva come un legame sentimentale normale e che Pamela non aveva mai confidato episodi di violenza.

Anche il fratello della giovane, ascoltato nelle stesse ore dalla Procura, ha confermato che i familiari ignoravano completamente soprusi e minacce, andati avanti per circa un anno e mezzo.

La madre ha inoltre riferito di aver saputo del dito rotto in seguito al pestaggio avvenuto a Cervia il 3 settembre 2024, senza immaginare che fosse stato proprio Soncin a causare quella frattura. Nelle testimonianze raccolte dagli inquirenti emerge con chiarezza come Pamela vivesse in silenzio un rapporto definito ora “tossico”, senza mai parlarne ai suoi cari.

La donna aveva già raccontato pubblicamente di aver considerato l’uomo «gentile», salvo poi scoprire la sua vera natura, arrivando a definirlo “un mostro” e accusando anche gli amici della figlia di averla lasciata sola.

Chiusa questa fase di audizioni, le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio i movimenti del 52enne, che secondo gli investigatori sarebbe partito da Cervia con l’unico intento di raggiungere Milano e uccidere Pamela, considerata da lui “un oggetto di sua proprietà”. È attesa ora l’analisi dei telefoni sequestrati, oggetto di accertamenti irripetibili.

Lo riporta ansa.it.