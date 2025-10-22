Edizione n° 5861

BALLON D'ESSAI

BILANCIO // Manfredonia approva il bilancio consolidato 2024: utile d’esercizio di oltre 19,6 milioni di euro
21 Ottobre 2025 - ore  11:53

CALEMBOUR

CRONACA // San Severo, rione San Bernardino: 23 manufatti sequestrati e 11 persone denunciate (VIDEO)
21 Ottobre 2025 - ore  12:09

Foggia, camion abbatte un albero in via Capozzi: intervento di vigili del fuoco e Polizia Locale

CRONACA Foggia, camion abbatte un albero in via Capozzi: intervento di vigili del fuoco e Polizia Locale

L’incidente, fortunatamente, non ha causato feriti, ma ha destato preoccupazione tra i residenti della zona

Foggia, camion abbatte un albero in via Capozzi: intervento di vigili del fuoco e Polizia Locale

ph FoggiaToday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – È stato un incidente stradale la causa del cedimento dell’albero avvenuto nel pomeriggio di martedì 21 ottobre in via Capozzi, a Foggia. Secondo quanto riferito dall’assessore all’Ambiente Lucia Aprile, un mezzo pesante avrebbe perso il controllo, finendo per urtare violentemente un albero posto lungo la carreggiata. L’impatto, particolarmente forte, ha provocato danni irreparabili alla pianta, rendendo necessario il suo abbattimento immediato per motivi di sicurezza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla rimozione del tronco e alla messa in sicurezza dell’area, insieme alla Polizia Locale, che ha gestito la viabilità e coordinato le operazioni di intervento.

L’area è stata temporaneamente transennata per consentire le verifiche e le operazioni di pulizia. Come confermato dall’assessore Aprile, la viabilità pedonale sarà ripristinata nelle prime ore di domani, una volta conclusi i lavori di sistemazione.

L’incidente, fortunatamente, non ha causato feriti, ma ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, dove il traffico ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso. Un episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale urbana e sulla necessità di una maggiore prudenza alla guida, soprattutto lungo arterie cittadine spesso trafficate come via Capozzi.

Lo riporta FoggiaToday.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

