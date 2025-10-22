Edizione n° 5862

CALEMBOUR

Home // Cronaca // Foggia, entusiasmo ritrovato in vista dell’Altamura

ENTUSIASMO Foggia, entusiasmo ritrovato in vista dell’Altamura

Il blitz di Casarano ha restituito al Foggia fiducia, entusiasmo e punti preziosi, interrompendo un digiuno lungo oltre un mese

Foggia, entusiasmo ritrovato in vista dell’Altamura

Casarano-Foggia - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Ottobre 2025
Cronaca // Focus //

Il blitz di Casarano ha restituito al Foggia fiducia, entusiasmo e punti preziosi, interrompendo un digiuno lungo oltre un mese e mezzo. La vittoria in trasferta ha dato nuova linfa alla squadra di Delio Rossi, decisa ora a confermare la ripresa allo Zaccheria nello scontro diretto di dopodomani contro l’Altamura, sfida chiave nella corsa salvezza.

Resta però da abbattere un tabù: il successo casalingo manca dalla fine di agosto. Davanti a un pubblico ormai ridotto, Garofalo e compagni cercano il primo sorriso interno dopo due pareggi e una sconfitta, con l’obiettivo di invertire una rotta che pesa sulla classifica. Ad oggi i 10 punti rossoneri sono comunque equamente distribuiti tra gare interne ed esterne, segnale di un rendimento ancora da stabilizzare.

Sul fronte sanitario arriva una nota positiva: il difensore Rizzo è vicino al rientro e potrebbe tornare tra i convocati già dalla trasferta di Potenza, tornando a pieno regime entro due settimane. Restano invece tempi più lunghi per Petermann, atteso non prima della fine di novembre.

Capitolo stadio: per il match contro l’Altamura nessuna riduzione dei prezzi dei biglietti, con il club del patron Canonico che conferma il tariffario delle ultime settimane, decisione che ha già portato a una forte diserzione della tifoseria.

Lo riporta telesveva.it.

