MULTATO Grosseto, tetraplegico travolto da un’auto e poi multato: il marciapiede era impraticabile

Un uomo di 42 anni, Andrea Canessa, tetraplegico dal 2017 in seguito a un grave incidente stradale, denuncia un episodio che definisce un’ingiustizia doppia

Andrea Canessa - Fonte Immagine: iltirreno.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Ottobre 2025
Cronaca // Primo piano //

Un uomo di 42 anni, Andrea Canessa, tetraplegico dal 2017 in seguito a un grave incidente stradale, denuncia un episodio che definisce un’ingiustizia doppia. A fine luglio, mentre percorreva via Giusti a Grosseto con la sua carrozzina elettrica, è stato colpito da un’auto pirata ed è finito a terra. Dopo l’incidente, però, è arrivata anche la beffa: una multa da 42 euro per non aver transitato sul marciapiede.

Secondo il racconto dell’uomo, riportato dalla stampa locale, quella sera stava facendo una breve uscita come d’abitudine. Era in strada perché sul marciapiede non riusciva a passare, a causa di ostacoli e barriere architettoniche. All’incrocio, una vettura gli ha tagliato la strada: la carrozzina si è ribaltata e lui è caduto sull’asfalto, mentre il conducente si allontanava senza fermarsi. A prestare i primi soccorsi è stato un altro automobilista, che ha subito contattato la polizia municipale.

Il 42enne ha riportato contusioni ed è stato curato in ospedale. Il presunto responsabile è stato rintracciato solo settimane dopo e, secondo Canessa, probabilmente non si è accorto dell’impatto. Pochi giorni fa, però, è arrivato il verbale della Municipale: gli agenti hanno contestato la violazione dell’articolo 190 del Codice della strada, sostenendo che l’uomo, in quanto pedone su carrozzina elettrica, avrebbe dovuto procedere sul marciapiede, dotato di scivoli.

Canessa respinge con forza questa versione. Quel marciapiede, spiega, è impossibile da percorrere per una persona in sedia a rotelle: tombini sporgenti, ostacoli e rampe troppo ripide lo renderebbero pericoloso, al punto da rischiare un nuovo ribaltamento. Per questo ha inviato una Pec alla polizia municipale chiedendo l’annullamento della sanzione e denunciando la situazione.

La vicenda riaccende il tema delle barriere architettoniche e del diritto alla mobilità: per chi vive in carrozzina, anche una semplice passeggiata può trasformarsi in un percorso a ostacoli, e in questo caso, in un paradosso burocratico che si aggiunge a un trauma già subito.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.

Lascia un commento

