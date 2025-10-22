Edizione n° 5861

BALLON D'ESSAI

BILANCIO // Manfredonia approva il bilancio consolidato 2024: utile d’esercizio di oltre 19,6 milioni di euro
21 Ottobre 2025 - ore  11:53

CALEMBOUR

CRONACA // San Severo, rione San Bernardino: 23 manufatti sequestrati e 11 persone denunciate (VIDEO)
21 Ottobre 2025 - ore  12:09

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Incidente sulla SS16 tra San Severo e Foggia: tre auto coinvolte, un ferito e traffico rallentato

CRONACA Incidente sulla SS16 tra San Severo e Foggia: tre auto coinvolte, un ferito e traffico rallentato

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale di San Severo, che hanno eseguito i rilievi

Incidente sulla SS16 tra San Severo e Foggia: tre auto coinvolte, un ferito e traffico rallentato

ph ENZO MAIZZI

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

Traffico rallentato questa mattina, mercoledì 22 ottobre, lungo la Strada Statale 16 nel tratto compreso tra San Severo e Foggia, a causa di un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture.

Il sinistro si è verificato intorno alle 8:00, in agro di San Severo, all’altezza del chilometro 655, nei pressi di un’area di servizio. Stando alle prime ricostruzioni, l’impatto sarebbe avvenuto tra due auto con a bordo cittadini extracomunitari; poco dopo, un terzo veicolo sarebbe stato urtato nella coda dell’impatto.

A seguito dello scontro, una persona è rimasta ferita ed è stata soccorsa dai sanitari del 118, che hanno provveduto al trasporto in ospedale per accertamenti. Non si conoscono al momento le sue condizioni, ma non sembrerebbero gravi.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale di San Severo, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e regolato la circolazione lungo l’arteria, che ha subito rallentamenti per circa un’ora.

La situazione del traffico è progressivamente tornata alla normalità nel corso della mattinata.

Incidente sulla SS16 tra San Severo e Foggia: tre auto coinvolte, un ferito e traffico rallentato
ph ENZO MAIZZI

Lo riporta Foggiatoday.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Avete mai fatto caso che ogni tanto si incrocia qualcuno che non va fatto incazzare? Quello sono io!” Clint Eastwood - Walt Kowalski

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.