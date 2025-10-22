Incidente sulla SS16 tra San Severo e Foggia: tre auto coinvolte, un ferito e traffico rallentato

Traffico rallentato questa mattina, mercoledì 22 ottobre, lungo la Strada Statale 16 nel tratto compreso tra San Severo e Foggia, a causa di un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture.

Il sinistro si è verificato intorno alle 8:00, in agro di San Severo, all’altezza del chilometro 655, nei pressi di un’area di servizio. Stando alle prime ricostruzioni, l’impatto sarebbe avvenuto tra due auto con a bordo cittadini extracomunitari; poco dopo, un terzo veicolo sarebbe stato urtato nella coda dell’impatto.

A seguito dello scontro, una persona è rimasta ferita ed è stata soccorsa dai sanitari del 118, che hanno provveduto al trasporto in ospedale per accertamenti. Non si conoscono al momento le sue condizioni, ma non sembrerebbero gravi.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale di San Severo, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e regolato la circolazione lungo l’arteria, che ha subito rallentamenti per circa un’ora.

La situazione del traffico è progressivamente tornata alla normalità nel corso della mattinata.

Lo riporta Foggiatoday.it