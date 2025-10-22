Edizione n° 5861

Ischitella incorona i nuovi campioni italiani di Triathlon Superlungo

TRIATHLON Ischitella incorona i nuovi campioni italiani di Triathlon Superlungo

La gara ha assegnato i titoli tricolori Assoluti, di categoria e di società del Triathlon Superlungo

Ischitella incorona i nuovi campioni italiani di Triathlon Superlungo

Triathlon Ischitella - Fonte Immagine: ilfattodelgargano.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Ottobre 2025
Gargano // Manfredonia //

Sul Gargano è stata scritta una pagina significativa del triathlon italiano, con il ritorno in calendario Federtriathlon della gara che ha assegnato i titoli tricolori Assoluti, di categoria e di società del Triathlon Superlungo. Una giornata ideale dal punto di vista climatico ha accompagnato la competizione: alle 7 è partita la prova maschile con oltre 70 atleti, seguita, un minuto dopo, dalla gara femminile con 12 partecipanti.

Il Campionato Italiano prevedeva 3.800 metri di nuoto, 172 chilometri in bici e 42 chilometri di corsa, tutti percorsi multilap che hanno favorito il confronto tattico tra gli atleti e offerto al pubblico la possibilità di seguirli più volte durante la gara. L’organizzazione, curata dalla Flipper Triathlon, ha garantito standard elevati grazie alla collaborazione con istituzioni, forze dell’ordine e associazioni del territorio.

Alle 10 ha preso il via anche la seconda gara della giornata, la nuova edizione del Lake Varano Tri113 Gargano, prova di triathlon medio con oltre 160 iscritti impegnati su distanze di 1.9 km di nuoto, 90 km di ciclismo e 21 km di corsa.

Nel Campionato Italiano trionfo al femminile per Elisabetta Stocco (Buonconsiglio Nuoto Trento), davanti a Sara Durazzi (Grottini Team Recanati) e Angela Fogarolli (Ironbiella). Tra gli uomini vittoria e maglia tricolore per Federico Ghelli (Ironteam Italia), seguito da Davide Rossetti (Alfa Team) e Francesco Lavalle (Cuneo1198 Mentecorpo). Il titolo a squadre è andato all’Alfa Team, davanti al Cesena Triathlon.

Nel Lake Varano Tri113 Gargano successi per Valentina D’Angeli (Doloteam) e Francesco Soldati (Firenze Triathlon), con podi completati da Elena Caccin, Sabrina Pogliani, William Massardi e Alessio Pontara.

Soddisfazione da parte del sindaco di Ischitella, Alessandro Nobiletti, presente alle premiazioni, e del presidente Flipper Triathlon Raffaele Avigliano, che ha ringraziato atleti e comunità locale, evidenziando il valore storico del ritorno di un titolo tricolore così prestigioso e auspicando la prosecuzione del progetto sul territorio.

Lo riporta ilfattodelgargano.it.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

