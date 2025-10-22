Edizione n° 5861

Manfredonia approva il bilancio consolidato 2024: utile d'esercizio di oltre 19,6 milioni di euro
21 Ottobre 2025 - ore  11:53

San Severo, rione San Bernardino: 23 manufatti sequestrati e 11 persone denunciate (VIDEO)
21 Ottobre 2025 - ore  12:09

Home // Attualità // Istat, in Puglia tra 2023 e 2024 nascite in calo del 4,5%

DATI Istat, in Puglia tra 2023 e 2024 nascite in calo del 4,5%

Ulteriore riduzione per 2025. Francesco e Sofia nomi più diffusi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Ottobre 2025
Attualità // Bari //

Prendendo in esame i primi sette mesi del 2023 e del 2024 emerge che sono 642 i bambini in meno nati in Puglia per un calo del 4,5%. Il dato è presente nel report Istat ‘Natalità e fecondità della popolazione residente–Anno 2024’. In particolare, nei primi sette mesi degli anni considerati, il numero delle nascite è di 14.151 nel 2023 e di 13.509 nel 2024.

La percentuale è in calo anche per i primi mesi del 2025 con una riduzione del 7,4%, nel confronto con lo stesso periodo (gennaio-luglio) del 2024. Nei primi sette mesi del 2024 il tasso di natalità della regione si è attestato a 3,5, e in base alle stime nei primi sette mesi del 2025 calerà al 3,2.

Il numero medio di figli per donna è stato di 1,16 nel 2024 (1,79 il valore delle straniere, 1,13 le italiane), quasi in linea con la media del Paese che è al minimo storico, dell’1,18. In Puglia nel 2024 i nomi più diffusi sono stati Francesco e Sofia. 

Lo riporta l’ANSA

