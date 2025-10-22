Eugenia Palmieri ha lanciato, da Lucera, nel foggiano, una raccolta fondi su GoFundMe dopo l’intervento subito dal suo amico a quattro zampe. In una settimana sono stati raccolti 2.500 euro. “È stato subito ricoverato all’Ospedale Veterinario Pingry di Bari – racconta – dove è stato sottoposto d’urgenza a risonanza magnetica e intervento neurochirurgico”. “L’operazione è andata bene – scrive – anche se non si sa come reagirà o se tornerà a camminare, ma ora devo far fronte alle spese mediche, che ammontano a 3.080 euro”. Eugenia ha anche allegato nel testo sulla piattaforma il preventivo rilasciato dalla clinica per la massima trasparenza. “Venom – aggiunge – è parte della mia famiglia, mi accompagna da anni e mi ha sempre dato forza e conforto nei momenti più difficili. Ora è lui ad avere bisogno di me e di chiunque possa darci una mano”. La raccolta, insieme ad altre dedicate alle spese per gli animali domestici, è raggiungibile al link https://gfme.co/animali-domestici “Ogni contributo sarà destinato interamente al pagamento dell’intervento e delle cure post-operatorie”, conclude Eugenia.

