Lucera, solidarietà online per il cane Venom. Raccolti 2.500 euro in pochi giorni dopo un intervento urgente

VENOM Lucera, solidarietà online per il cane Venom. Raccolti 2.500 euro in pochi giorni dopo un intervento urgente

"L'operazione è andata bene - scrive - anche se non si sa come reagirà o se tornerà a camminare, ma ora devo far fronte alle spese mediche, che ammontano a 3.080 euro".

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Ottobre 2025
“Vi scrivo col cuore in mano per chiedere un aiuto per il mio cane Venom, che ha vissuto un vero incubo: in meno di quattro ore si è paralizzato completamente”.

Eugenia Palmieri ha lanciato, da Lucera, nel foggiano, una raccolta fondi su GoFundMe dopo l’intervento subito dal suo amico a quattro zampe. In una settimana sono stati raccolti 2.500 euro.

“È stato subito ricoverato all’Ospedale Veterinario Pingry di Bari – racconta – dove è stato sottoposto d’urgenza a risonanza magnetica e intervento neurochirurgico”.

“L’operazione è andata bene – scrive – anche se non si sa come reagirà o se tornerà a camminare, ma ora devo far fronte alle spese mediche, che ammontano a 3.080 euro”.

Eugenia ha anche allegato nel testo sulla piattaforma il preventivo rilasciato dalla clinica per la massima trasparenza.

“Venom – aggiunge – è parte della mia famiglia, mi accompagna da anni e mi ha sempre dato forza e conforto nei momenti più difficili. Ora è lui ad avere bisogno di me e di chiunque possa darci una mano”.

La raccolta, insieme ad altre dedicate alle spese per gli animali domestici, è raggiungibile al link https://gfme.co/animali-domestici

“Ogni contributo sarà destinato interamente al pagamento dell’intervento e delle cure post-operatorie”, conclude Eugenia.

GoFundMe è la più grande piattaforma di raccolta fondi sociale al mondo, con oltre 35 miliardi di euro raccolti grazie a una community globale di 190 milioni di persone. È uno strumento efficace, affidabile e sicuro per sostenere le persone che donano e chiedono supporto durante emergenze e eventi imprevisti. Ogni raccolta fondi viene verificata dai nostri esperti di Trust & Safety: le donazioni sono sempre prelevate dai beneficiari indicati e ogni singolo donatore è protetto dalla GoFundMe Giving Guarantee

