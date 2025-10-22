Edizione n° 5861

Home // Cerignola // Maiuri resta alla guida del Cerignola: confermata la fiducia al tecnico

FIDUCIA Maiuri resta alla guida del Cerignola: confermata la fiducia al tecnico

Nonostante il clima di tensione seguito alla sconfitta per 3-1 contro la Cavese, la società ha deciso di confermare l’allenatore Vincenzo Maiuri

Maiuri resta alla guida del Cerignola: confermata la fiducia al tecnico

Vincenzo Maiuri, tecnico del Cerignola - Fonte Immagine: tuttomercatoweb.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Ottobre 2025
Cerignola // Sport //

Nessun cambio in panchina per l’Audace Cerignola. Nonostante il clima di tensione seguito alla sconfitta per 3-1 contro la Cavese e il silenzio stampa imposto dal presidente Grieco, la società ha deciso di confermare l’allenatore Vincenzo Maiuri.

La posizione del tecnico appariva compromessa dopo la terza sconfitta consecutiva in campionato e le contestazioni di una parte della tifoseria. Tuttavia, la dirigenza ha scelto la continuità, consentendo a Maiuri di proseguire il suo lavoro in vista della prossima sfida di domenica, con la squadra già tornata regolarmente in campo per gli allenamenti.

Restano invece da definire le valutazioni interne sulla figura del direttore sportivo Elio Di Toro, per il quale sono attesi aggiornamenti nei prossimi giorni.

Lo riporta cerignolaviva.it.

