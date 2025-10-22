Manfredonia: prosegue la realizzazione del nuovo impianto sportivo polivalente indoor nel CA9

Manfredonia, 21 ottobre 2025 – Con la determinazione dirigenziale n. 1983, datata 20 ottobre 2025, il Comune di Manfredonia ha disposto la liquidazione del secondo Stato Avanzamento Lavori (SAL) all’impresa esecutrice Cosmic Impianti Srl e un acconto al coordinatore della sicurezza nell’ambito del progetto finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5, Componente 2, Investimento 3.1 “Sport e Inclusione Sociale”, Cluster 1.

L’intervento, dal valore complessivo di 2,5 milioni di euro, prevede la realizzazione di un moderno impianto sportivo polivalente indoor nel comparto CA9 del Piano Regolatore Generale, tra viale Mediterraneo e viale Generale Umberto Nobile. L’obiettivo è promuovere la pratica sportiva e l’inclusione sociale attraverso la creazione di una struttura accessibile e multifunzionale, in linea con le finalità del PNRR e le direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport.

Iter amministrativo e avanzamento dei lavori

Il percorso amministrativo, avviato nel 2022, ha visto l’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo e la successiva aggiudicazione dell’appalto integrato all’impresa Cosmic Impianti Srl, con sede a Manfredonia. La direzione dei lavori è affidata all’ing. Giuseppe Di Tullo, Responsabile Unico del Procedimento, mentre il geom. Michele Gentile è incaricato del coordinamento della sicurezza in fase esecutiva.

A seguito dell’avvio del cantiere il 14 aprile 2025, l’amministrazione ha già provveduto a liquidare un primo SAL nel giugno scorso. Con il nuovo provvedimento, viene ora riconosciuto un ulteriore pagamento di 355.400 euro più IVA all’impresa esecutrice e 9.684,36 euro al coordinatore della sicurezza, per i lavori e le prestazioni svolte fino al 3 ottobre 2025.

Regolarità amministrativa e copertura finanziaria

La determina, firmata dal dirigente del Settore Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali architetto Michele Prencipe, conferma la regolarità tecnico-contabile dell’operazione e la copertura integrale della spesa sul bilancio comunale, capitolo 6943, riferito al finanziamento PNRR “Sport e Inclusione Sociale”.

Il documento sottolinea inoltre che non risultano definanziamenti o riduzioni delle somme assegnate, garantendo così la continuità dell’intervento fino al completamento dell’opera.

