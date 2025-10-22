Manfredonia si prepara a Halloween: sconti da brivido da ChinaTown

Manfredonia entra nel clima di Halloween con una promozione imperdibile firmata ChinaTown. Dal 20 al 31 ottobre, nei due punti vendita della città — in via Bartolomeo D’Onofrio 72 e in via Giuseppe Di Vittorio 53/55 — sarà possibile acquistare costumi, accessori e decorazioni con uno sconto del 30%.

Un’occasione da non perdere per chi vuole sfoggiare un travestimento originale durante la festa più “tenebrosa” dell’anno. Dai classici costumi da strega e vampiro fino ai personaggi più moderni del cinema horror, la scelta è ampia e adatta a tutte le età.

I negozi China Town restano aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 8:30 alle 21:00, per permettere a grandi e piccoli di prepararsi al meglio a una notte di dolcetti, scherzetti e divertimento.

Con il loro inconfondibile stile e una vetrina piena di zucche luminose, pipistrelli e ragnatele decorative, i due punti vendita si confermano una tappa obbligata per chi vuole vivere a pieno la magia (e i brividi) di Halloween a Manfredonia.