Manfredonia, Ugo Galli: "54 milioni persi per colpa dell’inefficienza del Comune"

Una vicenda che ha scosso l’opinione pubblica locale: 54 milioni di euro, destinati al superamento del ghetto di Borgo Mezzanone, sono andati perduti. Una cifra che avrebbe potuto rappresentare una svolta concreta per lo sviluppo sociale ed economico del territorio.

Il sindaco di Manfredonia, in un primo momento, aveva attribuito la responsabilità della perdita al governo nazionale. Successivamente, nel tentativo di giustificarsi dinanzi ai microfoni di Sky Tg24, ha invocato la mancata concessione di proroghe. Tuttavia, come evidenziato dal giornalista della testata, le proroghe erano state effettivamente concesse, ma il Comune non ha presentato i progetti nei termini previsti.

In questo contesto, Ugo Galli, candidato alle prossime elezioni regionali, ha commentato: “È inaccettabile perdere 54 milioni di euro per inefficienza amministrativa. Queste risorse potevano cambiare il futuro di Borgo Mezzanone e dell’intera città”.

Un’occasione persa che riapre il dibattito politico in città, sollecitando maggiore trasparenza e responsabilità da parte dell’amministrazione comunale.

