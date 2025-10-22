Edizione n° 5862

22 Ottobre 2025

22 Ottobre 2025

Manfredonia, Ugo Galli: "54 milioni persi per colpa dell'inefficienza del Comune"

"SUPERAMENTO GHETTO MEZZANONE" Manfredonia, Ugo Galli: “54 milioni persi per colpa dell’inefficienza del Comune”

"Una cifra che avrebbe potuto rappresentare una svolta concreta per lo sviluppo sociale ed economico del territorio"

Manfredonia, Ugo Galli: "54 milioni persi per colpa dell’inefficienza del Comune"

Ugo Galli - ph Saverio de Nittis

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Ottobre 2025
Manfredonia // Politica //

Una vicenda che ha scosso l’opinione pubblica locale: 54 milioni di euro, destinati al superamento del ghetto di Borgo Mezzanone, sono andati perduti. Una cifra che avrebbe potuto rappresentare una svolta concreta per lo sviluppo sociale ed economico del territorio.

Il sindaco di Manfredonia, in un primo momento, aveva attribuito la responsabilità della perdita al governo nazionale. Successivamente, nel tentativo di giustificarsi dinanzi ai microfoni di Sky Tg24, ha invocato la mancata concessione di proroghe. Tuttavia, come evidenziato dal giornalista della testata, le proroghe erano state effettivamente concesse, ma il Comune non ha presentato i progetti nei termini previsti.

In questo contesto, Ugo Galli, candidato alle prossime elezioni regionali, ha commentato: “È inaccettabile perdere 54 milioni di euro per inefficienza amministrativa. Queste risorse potevano cambiare il futuro di Borgo Mezzanone e dell’intera città”.

Un’occasione persa che riapre il dibattito politico in città, sollecitando maggiore trasparenza e responsabilità da parte dell’amministrazione comunale.

3 commenti su "Manfredonia, Ugo Galli: “54 milioni persi per colpa dell’inefficienza del Comune”"

  2. Ennesima uscita a vuoto del povero Galli che gioca il ruolo di comparsa mentre il suo capo politico appoggia spudoratamente il candidato di Apricena Dell’Erba.
    È evidente l’inefficienza del Governo che manda in soffitta un piano di finanziamento per il superamento dei ghetti che coinvolgeva non solo Manfredonia e Foggia, ma anche San Severo dove l’amministrazione è di centrodestra a forte trazione Forza Italia.
    A me sembra che Galli parli giusto per dare aria alla bocca, senza avere informazioni precise.

  3. Chi era il dirigente responsabile del procedimento ?
    Mi raccomando quando ci sarà da assegnare i benefit dell’efficienza amministrativa… non dimenticatelo.
    In sintesi ecco cosa prevede la legge per tale figura: “Il responsabile del procedimento amministrativo è la figura all’interno della pubblica amministrazione a cui è affidata la gestione di un singolo procedimento, con il compito di garantirne la corretta istruttoria e conclusione. È il punto di riferimento per i cittadini e le altre amministrazioni, assicurando i principi di trasparenza, efficienza e legalità. Viene individuato dall’amministrazione e la sua nomina deve essere comunicata all’avvio del procedimento.”

