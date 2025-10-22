Edizione n° 5862

Monte Sant'Angelo, Forza Italia: "Senza una vera opposizione, si indebolisce la democrazia locale"

OPPOSIZIONE Monte Sant’Angelo, Forza Italia: “Senza una vera opposizione, si indebolisce la democrazia locale”

Una parte significativa dei consiglieri di opposizione al Partito Democratico ha manifestato il proprio sostegno al candidato del PD

Monte Sant’Angelo, Forza Italia: “Senza una vera opposizione, si indebolisce la democrazia locale”

Consiglio Comunale di Monte Sant'Angelo - Fonte Immagine: montesantangelo.it

Redazione
22 Ottobre 2025
Manfredonia // Monte S. Angelo //

Forza Italia esprime profonda preoccupazione per quanto sta emergendo nel dibattito politico di Monte Sant’Angelo, dove una parte significativa dei consiglieri di opposizione al Partito Democratico ha manifestato – o lasciato intendere – il proprio sostegno al candidato del PD in vista delle prossime elezioni regionali della Puglia.

Secondo Forza Italia, questa posizione rappresenta una grave incongruenza politica, che rischia di generare un pericoloso appiattimento dei ruoli tra maggioranza e opposizione. La conseguenza sarebbe l’indebolimento del confronto democratico e la perdita di quel meccanismo di equilibrio e controllo che costituisce la base di ogni sana amministrazione civica.

Il partito sottolinea che:
i cittadini hanno diritto a rappresentanze politiche chiare, riconoscibili e non ambigue;
l’opposizione deve restare coerente al proprio mandato, vigilando sull’operato della maggioranza e proponendo alternative credibili;
ogni decisione di sostegno politico deve essere trasparente e motivata, nel rispetto della fiducia ricevuta dagli elettori.

Forza Italia lancia infine un appello a tutte le forze civiche e politiche che credono nel pluralismo e nel valore del confronto: è necessario preservare un campo istituzionale vivo, dove le differenze programmatiche non vengano cancellate per convenienza, ma discusse alla luce del sole, davanti ai cittadini.

