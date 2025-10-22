Nasce “Wolf Puglia”, il progetto per monitorare il lupo

È stato avviato “Wolf Puglia”, un progetto pilota dedicato alla pianificazione di strategie di monitoraggio del lupo e alla gestione delle sue interazioni con le attività produttive nelle aree del Salento, della Valle d’Itria, dell’Alta Murgia e del Gargano. L’iniziativa nasce da un accordo tra Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura e Consiglio Nazionale delle Ricerche, con il supporto dell’Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri (Cnr–Iret).

Il lupo, predatore apicale degli ecosistemi terrestri, svolge un ruolo fondamentale nel controllo della densità delle prede, come i cinghiali, contribuendo a limitare la diffusione di zoonosi potenzialmente dannose per l’uomo e per le attività agricole, tra cui la peste suina.

La crescente presenza del lupo in Puglia, anche vicino a zone densamente abitate, e le recenti modifiche al suo status di protezione rendono necessario un monitoraggio sistematico della specie, volto a stimare la popolazione, la distribuzione e le abitudini alimentari del predatore. La raccolta di dati dettagliati, attraverso una pianificazione pluriennale, permetterà di mappare la presenza del lupo in tutta la regione e di comprendere meglio le interazioni con il comparto zootecnico.

Durante la fase pilota, saranno sperimentate diverse metodologie di campionamento e verranno coinvolti gli stakeholder locali, in particolare gli allevatori, per individuare strategie efficaci di prevenzione dei danni e di convivenza.

«Il progetto Wolf Puglia approfondisce il rapporto tra la presenza del lupo e le attività produttive, valorizzando l’esperienza maturata con Hic Sunt Lupi in Salento – spiega Francesco De Leo, biologo del Cnr–Iret –. Le attività si concentreranno in aree sensibili per la zootecnia, con l’obiettivo di individuare e promuovere buone pratiche per ridurre gli episodi di predazione. Oltre alle campagne di fototrappolaggio, sopralluoghi e iniziative di divulgazione, sono previste anche catture sperimentali per studiare l’uso dello spazio e delle risorse da parte del lupo».

Il progetto sarà operativo in quattro aree pilota – Salento, Valle d’Itria, Alta Murgia e Gargano – territori diversi per caratteristiche ambientali ma accomunati dalla presenza stabile del lupo e da una forte vocazione agricola e zootecnica. In questi contesti, il successo dell’iniziativa sarà determinante per costruire un modello di coesistenza sostenibile tra uomo e fauna selvatica.

