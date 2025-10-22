Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta aspettano il secondo figlio: sarà un maschietto

Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta hanno annunciato di aspettare il secondo figlio, un maschietto, condividendo sui social immagini della dolce attesa. Nei post, il primogenito Tommaso, di 4 anni, bacia il pancione della mamma, a conferma della gioia della famiglia: “Presto saremo in 4 e l’amore sarà ancora più grande”.

La coppia ha inoltre ricordato il momento della proposta di matrimonio: a marzo Zaniolo si è inginocchiato davanti a Sara in un ristorante sul Ponte Vecchio, dichiarando “Ora e per sempre”. Questa estate la coppia ha trascorso un breve soggiorno a Mykonos, un assaggio della futura luna di miele.

La loro storia d’amore, iniziata da giovanissimi, ha attraversato alti e bassi, con la prima separazione nel 2021 durante la gravidanza di Sara e successivi flirt di Zaniolo con altri personaggi pubblici. Il ritorno di fiamma nel 2024 ha riportato stabilità nella coppia, che ora si prepara ad accogliere il nuovo arrivato, completando una famiglia felice insieme a Tommaso.

Gli scatti pubblicati mostrano dettagli dolci della gravidanza, tra cui un completino azzurro e un cuoricino con la lettera L, simboli del maschietto in arrivo.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.