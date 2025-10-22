Olio del Gargano: qualità eccellente, nessun rischio Xylella

La campagna olivicola 2025 sul Gargano si preannuncia tra le migliori degli ultimi anni, con produzioni abbondanti e un extravergine di qualità superiore. Le associazioni agricole escludono qualunque rischio sanitario per le olive e per l’olio, sottolineando che non vi è alcun allarme legato alla Xylella nonostante il recente rinvenimento di un focolaio circoscritto nell’agro di Cagnano Varano.

A rassicurare è Angelo Miano, presidente provinciale di CIA Agricoltori Italiani Capitanata, che definisce infondati gli allarmismi circolati nelle ultime settimane. Il focolaio è sotto controllo e riguarda una porzione minima del territorio, oltre 2.000 chilometri quadrati di area olivicola d’eccellenza. Le olive, ha spiegato Miano, sono sane, idonee alla molitura e stanno garantendo un olio extravergine di altissimo livello.

Il Gargano si conferma uno dei poli olivicoli più apprezzati d’Italia grazie alla sua configurazione geografica, alla ricchezza di biodiversità e a condizioni climatiche ideali. Le cultivar più diffuse, Ogliarola Garganica e Coratina, continuano a offrire un prodotto riconosciuto e apprezzato anche sui mercati internazionali.

A rafforzare il messaggio è anche Nicola Cantatore, direttore provinciale della CIA Capitanata, che ricorda come le autorità abbiano già attivato tutte le misure di contenimento, delimitando una zona di controllo con raggio di due chilometri. Evitare allarmismi, spiega, è fondamentale per non danneggiare frantoi e produttori in una fase di piena attività.

Sulla stessa linea si esprime Gennaro Sicolo, presidente nazionale di Italia Olivicola, ribadendo che la Puglia resta ai vertici per quantità e qualità dell’olio extravergine. Sicolo invita a proseguire il contrasto alla Xylella con strumenti più incisivi, auspicando un Commissario straordinario dotato di poteri e risorse adeguate.

Le associazioni agricole invitano infine alla responsabilità comunicativa: la preoccupazione per il batterio esiste, ma non deve trasformarsi in disinformazione. Il settore olivicolo pugliese continua a garantire standard elevatissimi di sicurezza e qualità, tutelando uno dei prodotti simbolo del Made in Italy.

Lo riporta corrieredelleconomia.it.