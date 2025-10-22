Omicidio Vaj, definitiva la condanna a 24 anni per Patrizia Armellin

È diventata definitiva la condanna a 24 anni inflitta a Patrizia Armellin per l’omicidio di Paolo Vaj, il 56enne ucciso nella notte tra il 18 e il 19 luglio 2019 in una casa di via Cal dei Romani a Vittorio Veneto. La decisione della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso presentato dalla 60enne, segue il provvedimento a carico di Angelica Cormaci (condannata a 16 anni), già confermato in via definitiva dopo il giudizio d’appello.

Per l’accusa, la prova centrale sono le conversazioni intercorrenti tra Armellin e Cormaci su WhatsApp, Messenger e Telegram: i dialoghi conterrebbero elementi del movente, collegato ai quasi 500.000 euro investiti da Vaj in polizze assicurative per le quali Armellin risultava beneficiaria. Secondo gli inquirenti, i messaggi dimostrerebbero una pianificazione del delitto e la condivisione dell’intento omicida.

Dalle ricostruzioni emerge un rapporto tra le due donne in cui la più giovane, trasferitasi alla fine di gennaio 2019 nella casa di Armellin, avrebbe mostrato una forma di sudditanza psicologica nei confronti della 59enne, chiamata “mamy”. Le conversazioni documenterebbero inoltre la rappresentazione di un rapporto conflittuale con Vaj e la volontà, da parte di Armellin, di ottenere il premio assicurativo.

Nei messaggi precedenti all’omicidio la Cormaci scriveva frasi minacciose riferite a Vaj (definito nei dialoghi “omino”) e dichiarava la disponibilità a eliminarlo; in altre note lasciava intendere che l’azione fosse giustificata dai presunti maltrattamenti subiti dall’uomo. La sera del 18 luglio 2019, secondo l’accusa, la decisione di agire sarebbe scattata anche dopo che Vaj avrebbe manifestato l’intenzione di modificare il beneficiario delle polizze.

La dinamica ricostruita dagli investigatori indica che Vaj, ferito inizialmente con un bastone, si sarebbe spostato nella cameretta dove sarebbe avvenuta la fase finale dell’aggressione: secondo la ricostruzione processuale, la Cormaci avrebbe premuto un cuscino sulla faccia della vittima nel tentativo di soffocarlo, mentre la posizione delle due donne, messe a cavalcioni su Vaj, avrebbe causato infine la morte per schiacciamento toracico.

La vicenda era già stata oggetto di più passaggi giudiziari: la Corte d’Appello aveva riesaminato il caso dopo che, nel gennaio 2024, la Suprema Corte aveva annullato con rinvio la parte di motivazione relativa all’aggravante della premeditazione, chiedendo una nuova valutazione da parte dei giudici veneziani, che però hanno confermato condanne e aggravanti.

Lo riporta trevisotoday.it.