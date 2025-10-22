Edizione n° 5862

BALLON D'ESSAI

ROTTE // Foggia torna a volare: Aeroitalia inaugura nuove rotte per Milano e Torino
22 Ottobre 2025 - ore  13:51

CALEMBOUR

ALIBI // Garlasco, colpo di scena: supertestimone mette in discussione l’alibi dello scontrino di Sempio
22 Ottobre 2025 - ore  10:06

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Omicidio Vaj, definitiva la condanna a 24 anni per Patrizia Armellin

CONDANNA Omicidio Vaj, definitiva la condanna a 24 anni per Patrizia Armellin

Il 56enne ucciso nella notte tra il 18 e il 19 luglio 2019 in una casa di via Cal dei Romani a Vittorio Veneto

Omicidio Vaj, definitiva la condanna a 24 anni per Patrizia Armellin

Patrizia Armellin - Fonte Immagine: trevisotoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Ottobre 2025
Cronaca // Primo piano //

È diventata definitiva la condanna a 24 anni inflitta a Patrizia Armellin per l’omicidio di Paolo Vaj, il 56enne ucciso nella notte tra il 18 e il 19 luglio 2019 in una casa di via Cal dei Romani a Vittorio Veneto. La decisione della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso presentato dalla 60enne, segue il provvedimento a carico di Angelica Cormaci (condannata a 16 anni), già confermato in via definitiva dopo il giudizio d’appello.

Per l’accusa, la prova centrale sono le conversazioni intercorrenti tra Armellin e Cormaci su WhatsApp, Messenger e Telegram: i dialoghi conterrebbero elementi del movente, collegato ai quasi 500.000 euro investiti da Vaj in polizze assicurative per le quali Armellin risultava beneficiaria. Secondo gli inquirenti, i messaggi dimostrerebbero una pianificazione del delitto e la condivisione dell’intento omicida.

Dalle ricostruzioni emerge un rapporto tra le due donne in cui la più giovane, trasferitasi alla fine di gennaio 2019 nella casa di Armellin, avrebbe mostrato una forma di sudditanza psicologica nei confronti della 59enne, chiamata “mamy”. Le conversazioni documenterebbero inoltre la rappresentazione di un rapporto conflittuale con Vaj e la volontà, da parte di Armellin, di ottenere il premio assicurativo.

Nei messaggi precedenti all’omicidio la Cormaci scriveva frasi minacciose riferite a Vaj (definito nei dialoghi “omino”) e dichiarava la disponibilità a eliminarlo; in altre note lasciava intendere che l’azione fosse giustificata dai presunti maltrattamenti subiti dall’uomo. La sera del 18 luglio 2019, secondo l’accusa, la decisione di agire sarebbe scattata anche dopo che Vaj avrebbe manifestato l’intenzione di modificare il beneficiario delle polizze.

La dinamica ricostruita dagli investigatori indica che Vaj, ferito inizialmente con un bastone, si sarebbe spostato nella cameretta dove sarebbe avvenuta la fase finale dell’aggressione: secondo la ricostruzione processuale, la Cormaci avrebbe premuto un cuscino sulla faccia della vittima nel tentativo di soffocarlo, mentre la posizione delle due donne, messe a cavalcioni su Vaj, avrebbe causato infine la morte per schiacciamento toracico.

La vicenda era già stata oggetto di più passaggi giudiziari: la Corte d’Appello aveva riesaminato il caso dopo che, nel gennaio 2024, la Suprema Corte aveva annullato con rinvio la parte di motivazione relativa all’aggravante della premeditazione, chiedendo una nuova valutazione da parte dei giudici veneziani, che però hanno confermato condanne e aggravanti.

Lo riporta trevisotoday.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Avete mai fatto caso che ogni tanto si incrocia qualcuno che non va fatto incazzare? Quello sono io!” Clint Eastwood - Walt Kowalski

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.