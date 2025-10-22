(foggiatoday.it). Manfredonia – Resta sospeso, in attesa della trascrizione delle intercettazioni, uno dei passaggi più delicati del processo “Giù le mani”, scaturito dall’omonima inchiesta della Guardia di Finanza di Manfredonia. Nove gli imputati a vario titolo, accusati di essere coinvolti in una fitta rete di presunti intrecci tra politica, affari e criminalità nel Comune sipontino.

L’udienza e il nodo delle intercettazioni

Nell’ultima udienza, tenutasi martedì 21 ottobre dinanzi al collegio presieduto dal giudice Talani, è proseguito l’ascolto del capitano Luca Di Francesco, comandante della Guardia di Finanza di Manfredonia e principale testimone indicato dall’accusa, rappresentata dai pm Roberto Galli e Giuseppe Mongelli.

L’ufficiale ha ricostruito le fasi salienti della complessa indagine che, secondo l’impianto accusatorio, avrebbe svelato un sistema di favori e pressioni in ambito politico-amministrativo. Tuttavia, l’esame diretto si è più volte arenato a causa dell’impossibilità di richiamare direttamente le intercettazioni telefoniche e ambientali alla base dell’inchiesta. Il perito fonico incaricato, infatti, non ha ancora depositato la trascrizione ufficiale delle conversazioni captate dagli inquirenti.

L’assenza di tale materiale probatorio ha spinto il collegio a sospendere la deposizione del capitano Di Francesco e, con essa, quelle degli altri appartenenti alla polizia giudiziaria coinvolti. La prosecuzione del processo, fissata per l’11 novembre, si concentrerà dunque su un diverso filone dell’inchiesta, quello relativo alla famiglia Fatone.

I protagonisti e le accuse

Il processo coinvolge figure di primo piano della politica locale e del tessuto amministrativo di Manfredonia. Tra gli imputati figurano Gianni Rotice, ex sindaco, suo fratello Michele, e l’ex assessore ai lavori pubblici Angelo Salvemini. A loro si aggiungono i fratelli Michele e Grazia Romito, appartenenti a una nota famiglia del territorio, e due ex dipendenti del consorzio Ase, Michele e Raffaele Fatone, padre e figlio.

Le accuse, declinate in 14 capi d’imputazione e articolate in cinque distinti filoni investigativi, spaziano dalla corruzione elettorale alla concussione, dal peculato alla violenza privata. Tutti gli imputati hanno respinto ogni addebito, dichiarandosi innocenti o estranei alle vicende contestate.

Uno dei filoni principali riguarda un presunto voto di scambio collegato all’evento “Guarda che Luna”, organizzato da Michele Antonio Romito, in cui sarebbero coinvolti l’ex sindaco Rotice e il fratello. Gli inquirenti ipotizzano un accordo illecito a fini elettorali, mentre la difesa ha sempre sostenuto la piena legittimità dell’iniziativa e l’inconsistenza delle accuse.

Un altro capitolo del processo riguarda l’ex assessore Salvemini, accusato di corruzione, tentata concussione e falso ideologico. Le contestazioni si riferiscono, da un lato, al rilascio di un’autorizzazione per l’attività funebre a una società riconducibile a Grazia Romito, già colpita da interdittiva antimafia; dall’altro, a presunti abusi nella gestione dei conflitti di interesse tra uffici comunali.

Il filone Fatone e i reati comuni

Particolare attenzione sarà ora dedicata al cosiddetto “caso Fatone”, un filone incentrato su presunti episodi di concussione, peculato, stalking e violenza privata che vedrebbero coinvolti i due ex dipendenti del consorzio Ase. Secondo l’accusa, i Fatone avrebbero esercitato pressioni e minacce nei confronti di colleghi e funzionari per ottenere vantaggi o ostacolare provvedimenti amministrativi sfavorevoli.

Le intercettazioni – ancora in attesa di trascrizione – costituirebbero una parte fondamentale del quadro probatorio, in quanto rivelerebbero, secondo i pm, dinamiche di potere e rapporti d’influenza con figure istituzionali locali.

Un’inchiesta complessa e ancora in evoluzione

L’indagine “Giù le mani” si è sviluppata nel corso di diversi anni, intrecciando piste giudiziarie e politiche, e restituendo un quadro complesso della vita amministrativa sipontina. L’inchiesta, condotta dalla Guardia di Finanza sotto la direzione della Procura di Foggia, ha tentato di ricostruire il perimetro di relazioni tra imprenditori, funzionari e rappresentanti pubblici, in un contesto segnato da sospetti di condizionamento politico e interessi privati.

Il processo, ancora nelle sue prime fasi istruttorie, si annuncia lungo e articolato. L’assenza delle trascrizioni delle intercettazioni rappresenta al momento l’ostacolo più concreto al pieno sviluppo dell’attività dibattimentale, ma l’udienza di novembre potrebbe segnare una prima svolta, con il ritorno al centro della scena dei principali protagonisti dell’inchiesta.

