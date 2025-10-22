Edizione n° 5862

Home // Bari // Regione Puglia, Fratelli d’Italia: “L’assessore Stea ringrazia i dipendenti regionali in pensione e chiede i loro numeri di telefono, perché?”

"Se sono ex dipendenti che nulla hanno più a che fare con la Regione Puglia"

Consiglio Regionale Puglia - Fonte Immagine: consiglio.puglia.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Ottobre 2025
Bari // Foggia //

Già la consegna degli attestati di riconoscimento ai dipendenti regionali che sono andati in pensione nel quinquennio 2020/2025 – stiamo parlando di circa 400 persone – che coincide esattamente con la legislatura in scadenza, non ci sembrava politicamente opportuno da parte di un assessore al Personale, Gianni Stea, del quale non sentiamo molto la mancanza visto che i suoi interventi in Consiglio regionale non sono stati significativi né dal punto di vista numerico, né qualitativo.

Ma qui siamo di fronte a un attestato, segno di gratitudine, che è stato fortemente voluto dall’assessore, come lui stesso scrive nella mail che ha inviato: <…ho fortemente voluto come ringraziamento per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrata nel corso degli anni.> Se si fermasse qui, il messaggio sarebbe chiaramente già inopportuno, vista la ricandidatura di Stea, che è addirittura promotore di una lista a sostegno del candidato presidente del centrosinistra, sicuramente come ‘pegno’ per continuare il suo impegno assessorile, in caso di vittoria, nella prossima legislatura.

Ma nel messaggio inviato ci sono dettagli che meritano un’attenzione particolare: se sono ex dipendenti che nulla hanno più a che fare con la Regione Puglia, perché Stea chiede <per motivi organizzativi> di rispondere alla mail fornendo il proprio indirizzo di residenza e un recapito telefonico?!? Dati che servono al Dipartimento Lavoro (e perché!?!) o al comitato elettorale dell’assessore per comunicazioni in questa campagna elettorale?!?

È evidente che qui non saremmo più nell’ambito dell’opportunità o meno di questa attività di ‘corrispondenza’, ma proprio a un’attività assessorile che non dovrebbe essere posta in essere, altrimenti l’attestato di riconoscimento, diventa una richiesta di sostegno elettorale.

Vuoi vedere che anche questa volta sia Michele Emiliano sia Antonio Decaro non ne sanno nulla!?

Nota a cura del Gruppo Consiliare in Regione di Fratelli d’Italia.

