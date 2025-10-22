Roberta Sammarelli lascia i Verdena: si chiude un’era dopo trent’anni di musica

Roberta Sammarelli, storica bassista dei Verdena, ha annunciato il suo addio alla band dopo quasi tre decenni di attività condivisa con Alberto e Luca Ferrari. La musicista ha comunicato la sua scelta attraverso un lungo messaggio pubblicato su Instagram, spiegando di sentire l’esigenza di intraprendere una nuova direzione artistica e personale.

Nel suo messaggio, Sammarelli definisce la decisione «molto difficile», raccontando di averla presa al termine del tour 2023 e di averla comunicata alla band già in quel periodo. Ripercorrendo gli anni trascorsi insieme, ha parlato di un percorso fatto di momenti «speciali, incredibili, complessi e commoventi», riconoscendo che nulla potrà cancellare quanto costruito in tre decenni di musica.

«Ora sento il bisogno di andare avanti», ha scritto, spiegando di voler intraprendere nuovi progetti, senza sapere ancora dove questi la porteranno.

Anche i fratelli Ferrari hanno diffuso una nota ufficiale, confermando la notizia e spiegando che la bassista non farà più parte del progetto dopo il tour “Volevo Magia”. La band ha ringraziato Sammarelli e il pubblico, annunciando nel contempo che proseguirà i lavori su un nuovo album.

Con l’uscita di Roberta Sammarelli, si chiude un capitolo fondamentale del rock alternativo italiano, legato a una delle formazioni più solide e coerenti della scena nazionale.

