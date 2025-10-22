A un mese dal voto per le regionali restano solo due candidati ufficiali a San Giovanni Rotondo, mentre la politica locale continua a muoversi tra equilibri e tensioni. Mimmo Longo annuncia il suo passo indietro, rinunciando alla corsa elettorale.

Con un messaggio pubblicato sui social, il consigliere comunale ha comunicato la scelta, motivandola con la volontà di dedicarsi pienamente al proprio ruolo amministrativo. «Con grande rammarico voglio annunciarvi che ho deciso di non presentarmi alle prossime elezioni regionali. Il ruolo di consigliere comunale richiede tempo, dedizione e senso di responsabilità verso la nostra comunità», ha dichiarato Longo.

La decisione ridisegna ora il quadro cittadino: restano in campo il vicesindaco Michele Longo (M5S) e Maria Fiore del Partito Democratico. Ma il ritiro del consigliere arriva dopo settimane di frizioni politiche. La sua possibile candidatura aveva infatti alimentato malumori nella maggioranza Barbano, anche a causa del suo percorso politico: eletto con Forza Italia, poi uscito dal partito, passato all’UDC e approdato alla maggioranza dopo la rottura con In Formazione e Sinistra in Comune. Secondo indiscrezioni, anche i vertici nazionali avrebbero espresso perplessità sul suo posizionamento, alimentando ulteriori contrasti interni.

Longo, nel suo messaggio, lascia comunque intravedere anche una valutazione di opportunità politica: «L’avrei fatto solo se ci fossero state le opportune condizioni, che ritengo non sussistere. Pertanto, non avrebbe senso spendere tempo, risorse ed energie».

Il ritiro chiude ufficialmente la partita regionale per Mimmo Longo, ma le dinamiche politiche cittadine restano in pieno fermento.

Lo riporta ilfattodelgargano.it.