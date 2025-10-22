Edizione n° 5861

BALLON D'ESSAI

BILANCIO // Manfredonia approva il bilancio consolidato 2024: utile d’esercizio di oltre 19,6 milioni di euro
21 Ottobre 2025 - ore  11:53

CALEMBOUR

CRONACA // San Severo, rione San Bernardino: 23 manufatti sequestrati e 11 persone denunciate (VIDEO)
21 Ottobre 2025 - ore  12:09

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // San Giovanni Rotondo, regionali. Mimmo Longo si ritira: “Non mi candido”

REGIONALI San Giovanni Rotondo, regionali. Mimmo Longo si ritira: “Non mi candido”

A un mese dal voto per le regionali restano solo due candidati ufficiali a San Giovanni Rotondo

San Giovanni Rotondo, regionali. Mimmo Longo si ritira: "Non mi candido"

Mimmo Longo, consigliere comunale di Forza Italia a San Giovanni Rotondo - Fonte Immagine: sangiovannirotondonet

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Ottobre 2025
Manfredonia // Politica //

A un mese dal voto per le regionali restano solo due candidati ufficiali a San Giovanni Rotondo, mentre la politica locale continua a muoversi tra equilibri e tensioni. Mimmo Longo annuncia il suo passo indietro, rinunciando alla corsa elettorale.

Con un messaggio pubblicato sui social, il consigliere comunale ha comunicato la scelta, motivandola con la volontà di dedicarsi pienamente al proprio ruolo amministrativo. «Con grande rammarico voglio annunciarvi che ho deciso di non presentarmi alle prossime elezioni regionali. Il ruolo di consigliere comunale richiede tempo, dedizione e senso di responsabilità verso la nostra comunità», ha dichiarato Longo.

La decisione ridisegna ora il quadro cittadino: restano in campo il vicesindaco Michele Longo (M5S) e Maria Fiore del Partito Democratico. Ma il ritiro del consigliere arriva dopo settimane di frizioni politiche. La sua possibile candidatura aveva infatti alimentato malumori nella maggioranza Barbano, anche a causa del suo percorso politico: eletto con Forza Italia, poi uscito dal partito, passato all’UDC e approdato alla maggioranza dopo la rottura con In Formazione e Sinistra in Comune. Secondo indiscrezioni, anche i vertici nazionali avrebbero espresso perplessità sul suo posizionamento, alimentando ulteriori contrasti interni.

Longo, nel suo messaggio, lascia comunque intravedere anche una valutazione di opportunità politica: «L’avrei fatto solo se ci fossero state le opportune condizioni, che ritengo non sussistere. Pertanto, non avrebbe senso spendere tempo, risorse ed energie».

Il ritiro chiude ufficialmente la partita regionale per Mimmo Longo, ma le dinamiche politiche cittadine restano in pieno fermento.

Lo riporta ilfattodelgargano.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Avete mai fatto caso che ogni tanto si incrocia qualcuno che non va fatto incazzare? Quello sono io!” Clint Eastwood - Walt Kowalski

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.