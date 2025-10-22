San Giovanni Rotondo, rinascita verde con l’ingegneria naturalistica: 3.600 nuove piante per il bosco di San Pio

San Giovanni Rotondo (Fg) – Un esempio virtuoso di tutela ambientale e valorizzazione del territorio arriva dalla Puglia, dove il progetto di ingegneria naturalistica realizzato a San Giovanni Rotondo dimostra come sia possibile “ridare natura con la natura stessa”.

A spiegarlo è Giovanni Russo, dottore forestale e presidente dell’Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica – sezione Puglia, che sottolinea come l’intervento abbia interessato il bosco periurbano in un’area attigua ai luoghi di San Pio da Pietrelcina, meta di pellegrinaggio e forte attrattiva turistica.

“Sono state messe a dimora ben 3.618 piante di specie autoctone – ginestra, biancospino, prugnolo, orniello e la cosiddetta berretta da prete – con l’obiettivo di mitigare il rischio idrogeologico e restituire piena fruibilità turistica ai luoghi, tutelandone al contempo la biodiversità”, spiega Russo.

Il progetto: natura, sicurezza e turismo

L’iniziativa, denominata “Interventi selvicolturali di prevenzione degli incendi boschivi e realizzazione di micro interventi idraulico-forestali con tecniche di ingegneria naturalistica nella località Valle Faina e Valle Scura”, è stata promossa dal Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, in partenariato con il Comune di San Giovanni Rotondo.

Grazie a un finanziamento di 307.000 euro nell’ambito della Misura 226 – PSR Puglia 2007-2013, il progetto ha preso forma nel 2019 su un’area collinare caratterizzata da rimboschimenti di conifere (pino d’Aleppo e cipresso) risalenti agli anni Sessanta e Settanta.

Si tratta di un’area pubblica, ricca di sentieri turistici (circa 5 km), ma esposta a fenomeni di dissesto idrogeologico: le piene provenienti dai torrenti a monte, infatti, negli ultimi decenni avevano provocato danni consistenti al centro abitato.

I numeri del “modello San Giovanni Rotondo”

L’intervento ha previsto:

8 ettari di diradamenti selettivi;

37 briglie in legname e pietrame;

400 metri quadri di aree rinaturalizzate con piante selezionate;

400 metri di palificate;

206 metri di palizzate;

3.618 piante autoctone messe a dimora.

“Con l’ingegneria naturalistica – prosegue Russo – è possibile rinaturalizzare i luoghi e renderli più sicuri. I boschi non sono solo patrimonio ambientale, ma una risorsa che garantisce servizi ecosistemici fondamentali: fissano carbonio, riducono le temperature, migliorano aria e acqua, proteggono dal dissesto e offrono valore turistico, culturale e ricreativo”.

Una lezione per il futuro

Il “modello San Giovanni Rotondo” rappresenta un caso emblematico di come l’ingegneria naturalistica possa coniugare sicurezza, sostenibilità e turismo. Un esempio concreto di gestione forestale sostenibile capace di restituire equilibrio al territorio e di difenderlo “con la natura stessa”.

A cura di Giovanna Tambo.