Una ricompensa di 500 euro per individuare i responsabili degli atti vandalici contro il patrimonio pubblico. È la decisione del sindaco di San Marco in Lamis, Angelo Cera (Udc), dopo il grave episodio avvenuto nella villetta comunale, dove ignoti hanno devastato l’arredo urbano distruggendo cestini in cemento, muretti a secco e altre strutture, utilizzando anche botti illegali.

Il primo cittadino ha espresso ferma condanna per il raid vandalico, definendo inaccettabile l’attacco a uno spazio destinato alla collettività. Cera ha quindi annunciato, anche tramite il proprio profilo Facebook, l’iniziativa di mettere personalmente a disposizione una somma di 500 euro per chi fornirà segnalazioni documentate sugli autori dei danneggiamenti, inviando materiale alla sua mail personale (info@angelocera.info).

Il sindaco ha assicurato che l’identità dei segnalanti sarà mantenuta riservata, invitando i cittadini a collaborare per tutelare e difendere i beni della comunità.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.