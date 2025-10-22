Edizione n° 5861

San Marco in Lamis: il sindaco Cera offre una ricompensa contro i vandali

VANDALI San Marco in Lamis: il sindaco Cera offre una ricompensa contro i vandali

Una ricompensa di 500 euro per individuare i responsabili degli atti vandalici contro il patrimonio pubblico

San Marco in Lamis: il sindaco Cera offre una ricompensa contro i vandali

Angelo Cera, sindaco di San Marco in Lamis - Fonte Immagine: sanmarcoinlamis.eu

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Ottobre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Una ricompensa di 500 euro per individuare i responsabili degli atti vandalici contro il patrimonio pubblico. È la decisione del sindaco di San Marco in Lamis, Angelo Cera (Udc), dopo il grave episodio avvenuto nella villetta comunale, dove ignoti hanno devastato l’arredo urbano distruggendo cestini in cemento, muretti a secco e altre strutture, utilizzando anche botti illegali.

Il primo cittadino ha espresso ferma condanna per il raid vandalico, definendo inaccettabile l’attacco a uno spazio destinato alla collettività. Cera ha quindi annunciato, anche tramite il proprio profilo Facebook, l’iniziativa di mettere personalmente a disposizione una somma di 500 euro per chi fornirà segnalazioni documentate sugli autori dei danneggiamenti, inviando materiale alla sua mail personale (info@angelocera.info).

Il sindaco ha assicurato che l’identità dei segnalanti sarà mantenuta riservata, invitando i cittadini a collaborare per tutelare e difendere i beni della comunità.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.

