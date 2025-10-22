San Severo: 'Coffin Shop', il podcast che parla di vita e morte

Debutterà giovedì 23 ottobre alle ore 21, presso il Gigà Coffee & Wine di San Severo, la prima tappa del tour di presentazione di Coffin Shop. Chiacchiere mortali, il nuovo podcast ideato da Maria Luisa Petruccelli e Fedora d’Anzeo.

Filosofa la prima e giornalista la seconda, entrambe originarie di San Severo e legate da un’amicizia nata in adolescenza, hanno scelto di trasformare le loro conversazioni di sempre in un progetto capace di affrontare il tema più rimosso di tutti: la morte, trattandolo con ironia, profondità e leggerezza.

L’incontro, a ingresso libero, sarà un dialogo dal vivo tra pensieri, musica e calici di vino, con la partecipazione di Alessandro Capitano. Un appuntamento pensato per mostrare come, parlando di morte, si finisca inevitabilmente per parlare di vita, aprendo spazi di confronto autentico e senza tabù.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.