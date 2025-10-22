Slalom Selva di Fasano: De Cristofaro chiude la stagione tra problemi tecnici e influenza

La stagione di Michele De Cristofaro con la Motor Valley Racing Division si è conclusa allo Slalom Selva di Fasano, al termine di un weekend segnato da difficoltà tecniche e da una condizione fisica non ideale.

La domenica di gara è iniziata in salita: un guasto alla ventola del radiatore ha infatti costretto il pilota di Manfredonia a saltare la manche di ricognizione, rallentando la preparazione. «Mi sono accorto subito del problema e, viste le temperature, sono tornato ai box per risolvere la situazione», ha spiegato il pilota della Peugeot 205 Rallye, iscritta con la scuderia modenese.

Nonostante l’influenza, De Cristofaro ha reagito con determinazione: nella prima manche ha conquistato il terzo tempo di gruppo SS, il secondo posto di classe S4 ed è stato l’unico pilota a chiudere senza penalità. Nelle successive due salite, pur con energie in calo, è riuscito a vincere lo scontro diretto di classe nella seconda manche, chiudendo infine la giornata con un quarto posto di gruppo e il secondo di classe, risultati che valgono il quinto posto nella categoria SS e il secondo nella S4.

«Saltare la ricognizione e correre con l’influenza non è stato semplice, ma ho provato comunque a spingere. Il percorso era molto veloce e in condizioni migliori avrei potuto fare qualcosa in più. Va bene così, era una gara spot e un podio è sempre positivo», ha commentato il pilota.

Archiviato il 2025, De Cristofaro guarda già alla prossima stagione, puntando a migliorare ulteriormente la sua vettura. «Ora avremo il tempo necessario per lavorare sulla macchina e renderla più competitiva. Grazie ai partner, alla scuderia, al team di assistenza, alla famiglia e agli amici che mi supportano sempre», ha concluso.

