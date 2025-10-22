Edizione n° 5862

BALLON D'ESSAI

ROTTE // Foggia torna a volare: Aeroitalia inaugura nuove rotte per Milano e Torino
22 Ottobre 2025 - ore  13:51

CALEMBOUR

ALIBI // Garlasco, colpo di scena: supertestimone mette in discussione l’alibi dello scontrino di Sempio
22 Ottobre 2025 - ore  10:06

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Slalom Selva di Fasano: De Cristofaro chiude la stagione tra problemi tecnici e influenza

STAGIONE Slalom Selva di Fasano: De Cristofaro chiude la stagione tra problemi tecnici e influenza

La stagione di Michele De Cristofaro con la Motor Valley Racing Division si è conclusa allo Slalom Selva di Fasano

Slalom Selva di Fasano: De Cristofaro chiude la stagione tra problemi tecnici e influenza

La Peugeot 205 Rallye di Michele De Cristofaro

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Ottobre 2025
Manfredonia // Sport //

La stagione di Michele De Cristofaro con la Motor Valley Racing Division si è conclusa allo Slalom Selva di Fasano, al termine di un weekend segnato da difficoltà tecniche e da una condizione fisica non ideale.

La domenica di gara è iniziata in salita: un guasto alla ventola del radiatore ha infatti costretto il pilota di Manfredonia a saltare la manche di ricognizione, rallentando la preparazione. «Mi sono accorto subito del problema e, viste le temperature, sono tornato ai box per risolvere la situazione», ha spiegato il pilota della Peugeot 205 Rallye, iscritta con la scuderia modenese.

Nonostante l’influenza, De Cristofaro ha reagito con determinazione: nella prima manche ha conquistato il terzo tempo di gruppo SS, il secondo posto di classe S4 ed è stato l’unico pilota a chiudere senza penalità. Nelle successive due salite, pur con energie in calo, è riuscito a vincere lo scontro diretto di classe nella seconda manche, chiudendo infine la giornata con un quarto posto di gruppo e il secondo di classe, risultati che valgono il quinto posto nella categoria SS e il secondo nella S4.

«Saltare la ricognizione e correre con l’influenza non è stato semplice, ma ho provato comunque a spingere. Il percorso era molto veloce e in condizioni migliori avrei potuto fare qualcosa in più. Va bene così, era una gara spot e un podio è sempre positivo», ha commentato il pilota.

Archiviato il 2025, De Cristofaro guarda già alla prossima stagione, puntando a migliorare ulteriormente la sua vettura. «Ora avremo il tempo necessario per lavorare sulla macchina e renderla più competitiva. Grazie ai partner, alla scuderia, al team di assistenza, alla famiglia e agli amici che mi supportano sempre», ha concluso.

Lo riporta foggiatoday.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Avete mai fatto caso che ogni tanto si incrocia qualcuno che non va fatto incazzare? Quello sono io!” Clint Eastwood - Walt Kowalski

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.