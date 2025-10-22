ROMA – Con la nuova legge di Bilancio 2026 arriva una stretta importante nel mondo della scuola: niente più supplenze esterne per assenze inferiori a dieci giorni nelle scuole medie e superiori.

La misura, contenuta nell’articolo 105 della manovra economica, approvata e “bollinata” dalla Ragioneria di Stato e trasmessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze a Palazzo Chigi, introduce una modifica sostanziale nel sistema di gestione delle sostituzioni brevi del personale docente.

Solo l’organico interno potrà coprire le assenze brevi

Il nuovo testo prevede che il dirigente scolastico debba utilizzare esclusivamente il personale dell’organico dell’autonomia per coprire le assenze temporanee fino a dieci giorni, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

In pratica, i presidi non potranno più ricorrere a supplenti esterni per assenze di pochi giorni, se non in casi “motivatamente necessari di natura didattica”.

La disposizione interviene modificando il comma 85 dell’articolo 1 della legge 107 del 2015 (la cosiddetta Buona Scuola del governo Renzi), che fino a oggi lasciava al dirigente scolastico la facoltà – non l’obbligo – di ricorrere all’organico interno.

Cosa resta invariato

Nessuna novità, invece, per la scuola primaria e per i posti di sostegno: in questi casi i dirigenti potranno continuare a scegliere se utilizzare il personale già in servizio o chiamare supplenti esterni.

La misura, dunque, si concentra solo sulle scuole medie e superiori, dove sarà obbligatorio riorganizzare le risorse interne per coprire le assenze di breve durata.

Obiettivo: contenere la spesa pubblica e ottimizzare le risorse

Secondo quanto riportato da Fanpage.it, la norma nasce con una doppia finalità: da un lato ridurre i costi legati alle supplenze brevi, dall’altro valorizzare il personale interno, rafforzando la continuità didattica per gli studenti.

Tuttavia, non mancano i dubbi e le critiche. Molti osservatori del settore scolastico sottolineano come la misura rischi di appesantire ulteriormente il carico di lavoro dei docenti di ruolo, già alle prese con classi numerose e programmazioni complesse.

Al tempo stesso, la decisione potrebbe avere ripercussioni sul mondo del precariato, limitando le occasioni di impiego per i supplenti brevi, che spesso contano su queste chiamate per maturare esperienza e punteggio.

Un monitoraggio quadrimestrale delle assenze

Il provvedimento introduce anche un sistema di monitoraggio quadrimestrale delle assenze del personale scolastico.

Ogni scuola dovrà comunicare al Ministero dell’Economia i dati relativi ad assenze e modalità di sostituzione – suddivisi per ordine di scuola, tipologia di posto e durata dell’assenza – insieme alle spese sostenute per supplenze brevi e saltuarie.

Questo nuovo strumento servirà a mappare l’effettivo impatto economico e organizzativo della misura e a individuare eventuali criticità o margini di risparmio.

Risparmi destinati al miglioramento dell’offerta formativa

Il testo della manovra specifica che gli eventuali risparmi di spesa derivanti dal taglio alle supplenze potranno essere reinvestiti nel Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, entro il limite del 10% del fondo stesso.

Una clausola che mira a garantire che parte delle risorse risparmiate resti comunque nel sistema scolastico, a beneficio di progetti educativi e attività di potenziamento.

Tra efficienza e criticità: un equilibrio difficile

La misura voluta dal governo si inserisce in una logica di razionalizzazione e contenimento dei costi nella pubblica amministrazione. Tuttavia, resta da capire come le scuole potranno gestire concretamente l’obbligo di sostituire i docenti assenti con risorse interne, soprattutto nei plessi con organici ridotti o in zone periferiche.

Mentre per il Ministero dell’Istruzione si tratta di un passo verso una scuola più efficiente e autonoma, per sindacati e insegnanti la norma rischia di trasformarsi in un ulteriore peso sulle spalle del personale stabile, con un impatto diretto sulla qualità dell’insegnamento e sull’equilibrio del lavoro in classe.

fonte fanpage