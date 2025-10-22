Edizione n° 5862

BALLON D'ESSAI

ROTTE // Foggia torna a volare: Aeroitalia inaugura nuove rotte per Milano e Torino
22 Ottobre 2025 - ore  13:51

CALEMBOUR

ALIBI // Garlasco, colpo di scena: supertestimone mette in discussione l'alibi dello scontrino di Sempio
22 Ottobre 2025 - ore  10:06

VINCONO Vienna sorride all’Italia: vincono Berrettini e Cobolli, primo passo verso la Coppa Davis

Matteo Berrettini e Flavio Cobolli partono con il piede giusto nel torneo ATP 500 di Vienna, primo banco di prova

Berrettini e Cobolli - Fonte Immagine: corrieredellosport.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Ottobre 2025
Santa Maradona Football Club // Sport //

Matteo Berrettini e Flavio Cobolli partono con il piede giusto nel torneo ATP 500 di Vienna, primo banco di prova in vista delle fasi finali della Coppa Davis a Bologna dal 18 al 23 novembre. Convocati dal capitano Filippo Volandri, entrambi gli azzurri ottengono vittorie convincenti all’esordio.

Berrettini domina Popyrin
Matteo Berrettini supera Alexei Popyrin con il punteggio di 7-6(5) 6-3 in un’ora e 32 minuti. Sul veloce indoor austriaco, il match è segnato dai servizi potenti dei due tennisti. Berrettini salva una palla break sul 4-4 e domina il tie-break del primo set grazie alla costanza e agli errori dell’avversario. Nel secondo set, l’equilibrio si rompe nel settimo game: Berrettini strappa il servizio e chiude quattro game consecutivi, volando così agli ottavi dove lo attende il britannico Cameron Norrie.

Cobolli si impone su Machac
Ottima prestazione anche di Flavio Cobolli, che supera Tomas Machac 7-6(6) 6-2. Dopo un tie-break combattuto, Cobolli apre il secondo set con un break e strappa nuovamente il servizio nel settimo game, chiudendo la partita in un’ora e 39 minuti. Agli ottavi, potrebbe arrivare il tanto atteso derby italiano contro Jannik Sinner.

Le vittorie di Berrettini e Cobolli rappresentano un segnale di fiducia per la squadra azzurra in vista della Coppa Davis, confermando il buon momento dei due tennisti italiani.

Lo riporta gazzetta.it.

