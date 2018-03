Di:

Luigi Samele: “Volevo smettere, poi scoprii che la sciabola era la mia vita” ultima modifica: da

Foggia – “I ragazzi che si apprestano a praticare questo sport oggi dovrebbero ricordarsi anche delle piccole cose che la scherma sa darti”. Parola del foggiano, nazionale italiano di sciabola, medaglia d’argento agli ultimiIn una intervista concessa a Stato, l’atleta parla a 360 gradi, dalla sua prima convocazione in Nazionale maggiore fino all’ultima esperienza mondiale, che Luigi giudica positiva nonostante la sconfitta in finale: “C’è stato un po’ di amaro in bocca – afferma il campione di sciabola – perché abbiamo lottato fino alla fine ed eravamo ad un passo dalla vittoria. Io non ho avuto modo di partecipare all’ultimo assalto, però i miei compagni sono stati straordinari e hanno tirato fuori tutto. Peccato, ma rimarrà comunque una grande esperienza, eravamo un gruppo molto unito”.Una medaglia che aggiunge prestigio a un movimento in forte crescita negli ultimi anni: “Penso che l’Italia sia una delle scuole migliori del mondo – afferma Luigi Samele – ci sono tante palestre su tutto il territorio e le adesioni da parte dei giovani sono in aumento. C’è parecchia concorrenza, soprattutto nella sciabola maschile dove non è semplice ritagliarsi uno spazio perché ci sono tanti veterani, alcuni dei quali ho avuto la fortuna di conoscere in nazionale”. Diverso il discorso per la specialità femminile, “dove invece c’è ancora molto da lavorare e serve ancora qualche anno per la definitiva consacrazione”.E a Foggia? Samele vede di buon occhio il movimento: “Stanno facendo bene, quest’anno hanno un maestro che viene dalla Romania e che conosce bene la scherma, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di essere preparati da gente anche, uno che la scherma la mastica da anni”. Eppure non si hanno ancora nomi altisonanti nel panorama schermistico nazionale. “Ci sono dei ragazzi che hanno ottenuto buoni risultati in campo europeo, però è normale che serva ancora qualche anno per crescere”, afferma l’altleta foggiano. Che poi si sofferma sui problemi che deve affrontare un giovane che si appresta a percorrere la difficile strada di questo sport: “Penso che i ragazzi di oggi debbano apprezzare anche le piccole cose che sa darti la scherma. A volte ci si aspetta di essere convocati solo perché si è fatto una buona gara. Si ha molta voglia di arrivare subito e questo è sbagliato. Ci sono tante cose che la scherma sa darti, bisogna lavorare sempre e farlo con la gioia di essere presenti in un evento prestigioso, la cosa migliore da fare è questa”.Lavoro duro, quello che è servito a Luigi Samele per arrivare in Nazionale. Un’esperienza tutt’altro che messa in preventivo: “Prima che arrivasse la prima convocazione in nazionale volevo smettere – rivela l’atleta foggiano – non riuscivo ad ottenere buoni risultati ed ero molto demotivato, già pensavo a quale sport avrei potuto fare. Poi giunse la prima convocazione, ricordo che la notizia mi fu data da mio fratello che mi disse che sarei dovuto andare a Budapest mentre ero a scuola a fare un compito in classe, impazzii di gioia. Da lì non ho più smesso di credere in questo sport”. La prima gara non andò bene, ma Luigi Samele custodirà sempre quel ricordo: “Non avevo mai visto atleti stranieri, ebbi la possibilità di confrontarmi con loro per la prima volta, fu un’esperienza bellissima”. Esperienza cui seguì la convocazione per la Coppa del Mondo con la nazionale maggiore e i, che Luigi vinse nel 2006.Terminata l’esperienza dei Mondiali di Parigi, per Samele è tempo di ritornare nella sua, dove trascorrerà qualche giorno con famiglia e amici. Poi a gennaio via con le qualificazioni per i campionati italiani, i mondiali e, soprattutto, a marzo, l’appuntamento con le qualificazioni per le Olimpiadi. Un appuntamento da non fallire, l’ennesima sfida da affrontare con impegno e felicità. Quella di esserci. Parola di Luigi Samele.nicola.saracino@statoquotidiano.it