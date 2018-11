Caroppo: “Le primarie del centrodestra sono necessarie per evitare divisioni”

Di:

Foggia, 22 novembre 2018. “Nessuna scelta punitiva, io sono venuto a Foggia per ristabilire serenità nel partito”. Andrea Caroppo sintetizza alcuni passaggi dell’incontro (due pomeriggi di fitte discussioni) in città con iscritti, amministratori e sindaci della Lega, giunti da tutta la Capitanata per un confronto. In buona sostanza, resta il commissariamento del segretario provinciale Daniele Cusmai e di quello cittadino Gianfranco Fariello, sarà lo stesso segretario regionale ad occuparsi di svolgere questi ruoli, almeno fino alle prossime decisioni. Siccome tra sei mesi si vota, è molto probabile che non sarà nessun esterno a subentrare, si potrebbe preferire qualcuno di Foggia, dopo l’esperienza di Cusmai, che è del Gargano. La contestazione principale al suo mandato riguarda la “divisione” che ha creato nel gruppo consiliare al Comune di Foggia, avendo sostenuto decisioni a favore di due consiglieri contro tre. Tuttavia, non è di questo che discute Caroppo, sono polemiche passate, alle urne nel 2019 si va in Comuni importanti della provincia, c’è da definire programmi e sindaci.

“A Bari perdiamo da 14 anni, anche qui primarie”

Il segretario regionale tornerà la settima prossima a Foggia per incontrare il coordinamento cittadino e per discutere di programma per le comunali, oltre che del candidato sindaco. “Stiamo individuando un nostro nome per partecipare alle primarie, è inutile fare il muro contro muro, noi vogliamo andare uniti come centrodestra sia a Foggia che a Bari, nel capoluogo sono 14 anni che perdiamo in quanto abbiamo sempre avuto nomi calati dall’alto, a Foggia ci sono state incomprensioni nei partiti. Se Franco Landella vuole candidarsi alle primarie, che lo faccia, noi presenteremo il nostro. Siamo un movimento di popolo, vogliamo la partecipazione, siamo il primo partito della coalizione ma non vogliamo rompere l’alleanza. Le primarie anche a Bari, ovviamente”. Del documento di sostegno a Cusmai, firmato da alcuni tra iscritti e amministratori e presentato in quella sede, non discute granché: “Chi ha voluto capire che quella non era una scelta capotica o un capriccio ma serviva per riportare unità, ha capito”, cioè il segretario regionale pensa che la riunione sia servita ad esprimere posizioni differenti e anche lamentele per come alcuni responsabili della provincia siano stati rimossi dal loro incarico. Alla fine, un certo numero di sottoscrittori ha cambiato idea, o umore, almeno.

“Noi abbiamo l’8 dicembre un appuntamento di piazza a Roma, il 30 novembre c’è l’assemblea costituente dei giovani della Lega, speriamo sia approvato quanto prima il decreto sicurezza per fare opera di divulgazione, informazione e gazebo”.

A cura di Paola Lucino,

Foggia 22 novembre 2018

