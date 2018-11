Manfredonia. Casa cantoniera sulla SP73 utilizzata come discarica.

Di:

Due Guardie Ambientali Italiane del Com.do Regionale di Manfredonia, Pasquale Centonza e Davide Renzullo,mentre stavano percorrendo la strada provinciale 73 in direzione Beccarini in agro di Manfredonia, notavano cumuli di rifiuti abbandonati a ridosso e all’interno della casa cantoniera. Dopo aver controllato accuratamente tra i rifiuti e cristallizzato il tutto,le due guardie ambientali facevano rientro in sede per il verbale e comunicazione alla autorità competente della situazione di degrado ambientale e per il pericolo della casa cantoniera ormai pericolante e accessibile a chiunque.

Le case cantoniere lungo tutto il territorio nazionale e contraddistinte dall’inconfondibile colore rosso pompeano che possiede l’ANAS sono 1.244 (di cui 607 sono utilizzate a vario titolo-uso istituzionale o di supporto alle autorità di esercizio) molte di esse, perché, abbandonate e incustodite, fungono più volte da ricettacolo per qualsiasi tipo di rifiuti.