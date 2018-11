“Gelato d’oro Puglia”, premio per giovani gelatai di Zapponeta

Di:

Il gusto “Puglia d’Autunno” vince la selezione pugliese “Gelato d’Oro Puglia ” della gelateria “Just cafe gelaria” di Zapponeta.

Sono stati premiati da pochi giorni, i vincitori della selezione pugliese dell’edizione “Gelato d’oro Puglia ” i giovani gelatai Mauro ed Enzo della gelateria “Just cafe” di Zapponeta, con la loro creazione: “Puglia d’Autunno”. Si tratta di un sorbetto al finocchio, arance del Gargano e cannella, gelato 100% naturale e biologico. I prodotti primi utilizzati identificano il territorio, la nostra Capitanata, e la stagionalità.

L’evoluzione del gelato che diventa contaminazione di odori e sapori, l’arte che si mette in gioco con le selezioni che si svolgeranno a Rimini per il “Gelato d’Oro 2018”, valide per accedere alle selezioni per formare il team Italia delle prossima edizione “Coppa del mondo della Gelateria 2020”.

FOTOGALLERY