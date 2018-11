Incidente sulla SS16, 1 ferito grave

Di:

Bari, 22 novembre 2018. Provvisoriamente chiuso al traffico, in direzione di Foggia, un tratto della strada statale 16 “Adriatica” in corrispondenza del km 819,000, a causa di un incidente occorso nel territorio comunale di Mola di Bari (BA).

Per cause in corso di accertamento, un’autovettura ed un mezzo pesante si sono scontrati, provocando il ferimento grave di una persona. Attualmente la circolazione in direzione di Foggia è deviata allo svincolo di Rutigliano al km 820,500 con rientro sulla SS16 presso lo svincolo di Mola di Bari al km 818,800.

Sul posto è presente personale del 118, di Anas (Gruppo FS Italiane) e delle Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare la regolare circolazione non appena possibile.