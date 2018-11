Di:

L’ispettore Ambientale Giuseppe Marasco ha preso parte alle riprese della sit comedy “Amici per caso” scritta e diretta da Vincenzo Moccia. Giuseppe Marasco ha lanciato un messaggio molto importante contro l’abbandono dei rifiuti per strada.

Ricordiamo tutti gli attori coinvolti nel progetto: Miriana Di Tullo, Emilia Di Padova, Tonino Bitondi, Pasquina Gelsomino, Luca Della Torre, Daniele Marasco, Pia Andrea Impagliatelli e Vincenzo Moccia.

Le riprese ed il montaggio sono a cura di Luisa Totaro con la supervisione del regista Vincenzo Totaro.

Tutta l’organizzazione, con Vincenzo Moccia in primis, ringrazia tutte le Compagnie teatrali che hanno onorato la sitcom con la loro professionalità e principalmente per l’amore dell’arte e della cultura.

Un sentito ringraziamento anche a chi, come la Dina Valente, Anna Rita Caracciolo ed altri, non intevenuti in scena per sopraggiunti motivi personali.











L’ispettore Ambientale Giuseppe Marasco multa “Amici per caso”