Puglia: alta pressione e bel tempo

Bari. Meteo Puglia: pressione medio-alte interessano le regioni del basso versante adriatico rinnovando condizioni di tempo stabile e asciutto. Correnti settentrionali mantengono tuttavia in vita una moderata variabilità specie a ridosso della dorsale. Temperature perlopiù stazionarie. Venti deboli o moderati settentrionali con rinforzi al largo . Zero termico nell’intorno di 2300 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto da molto mossi a mossi.

Venerdì 23 Novembre

Tempo discreto, generalmente asciutto salvo piovaschi dalla sera su Ovest Molise

VENERDI’: L’alta pressione rinnova condizioni di tempo stabile e soleggiato anche se con il transito di velature e/o stratificazioni ma senza il rischio di fenomeni degni di nota. Solo a fine giornata nubi più consistenti potranno dar luogo a locali piovaschi sui rilievi molisani. Temperature perlopiù stazionarie. Venti deboli settentrionali con locali rinforzi tra basso Adriatico e Ionio; in rotazione poi la sera da SE. Zero termico nell’intorno di 2250 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto mossi.

Sabato 24 Novembre

Tendenza a nuovo peggioramento da Ovest

SABATO: una nuova perturbazione si porta gradualmente verso le nostre regioni di Sud-Est. Nuvolosità in aumento fin dal mattino sulla Basilicata tirrenica ed i rilievi molisani con piogge sparse, ancora asciutto con maggiori schiarite altrove, specie sul versante Adriatico. Entro sera peggiora su tutti i settori con precipitazioni diffuse. Temperature in aumento sia nei valori massimi che nei minimi. Ventilazione in rinforzo dai quadranti meridionali con Mare Adriatico poco mosso, tendente a mosso lo Ionio.