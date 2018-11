Puglia. Liste d’attesa tempi più brevi solo sulle urgenze

Di:

Il sistema sanitario pugliese è in grado di rispondere entro i tempi imposti dalla legge a quattro prenotazioni urgenti su cinque, e al 95% delle prenota­zioni «programmabili» (le visite di controllo da effettuare entro sei mesi). Lo dicono gli ultimi dati di monitoraggio elaborati da Innovapuglia e relativi alla set­timana 1-5 ottobre, in leggero mi­glioramento rispetto a quelli re­lativi alla settimana 9-13 aprile. , che dovrebbe ar­rivare in Consiglio martedì dopo che l’altroieri il tavolo tecnico chiesto dal presidente Michele Emiliano ha portato ad alcune modifiche al testo predisposto da Fabiano Amati (Pd).

Nel quale, però, resta la previsione di so­spendere l’attività intra-moenia dei medici se esiste un sensibile disallineamento con i tempi di attesa tra prestazioni istituzio­nali e prestazioni a pagamento. In Puglia, secondo i dati, e pos­sibile ottenere una visita o un esame a pagamento mediamente in sette giorni, contro una media di 74 giorni per le prestazioni isti­tuzionali. Sono 21 i giorni medi di attesa per le prenotazioni «brevi» (entro 10 giorni) e 42,per le pre­notazioni «differibili»-, (entro 30-60 giorni), rispetto a 25 e 43 giorni nel precedente monitorag­gio.

fonte www.ondaradio.info