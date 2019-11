Assalto a sala slot: rapinatore di Cerignola condannato a 7 anni

e cinque mesi è la pena inflitta dai giudici del tribunale di Lecco a G. C., 65 anni, di Cerignola, in provincia di Foggia, con precedenti specifici e già in carcere per episodi analoghi nel Milanese e in Puglia, per aver assaltato e rapinato il locale “Empire” di Cernusco Lombardone.

Secondo l’accusa G. C. il 23 agosto 2013 partecipò con un complice all’assalto. Volti coperti da passamontagna, mani da guanti neri e pistola in pugno, seminarono terrore: imbavagliarono il gestore della sala slot, e un cliente che si trovava all’interno. Dopo averli immobilizzati sotto la minaccia della pistola, si fecero indicare dove trovare l’incasso.

(Fonte ilgiorno.it)



Sette anni e cinque mesi è la pena inflitta dai giudici del tribunale di Lecco a G. C., 65 anni, di Cerignola, in provincia di Foggia, con precedenti specifici e già in carcere per episodi analoghi nel Milanese e in Puglia, per aver assaltato e rapinato il locale “Empire” di Cernusco Lombardone.