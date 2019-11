Carpino, rapina alla Banca di Credito Cooperativo: indagini CC

, 22 novembre 2019. Alle 10.20 circa di stamattina, a Carpino, in via Mazzini, due individui, col volto coperto da passamontagna, sono entrati nellae, sotto la minaccia di una pistola hanno costretto un dipendente (quattro presenti) ad aprire la cassaforte, dalla quale hanno prelevando una somma contante ora in corso di quantificazione, dandosi poi alla fuga a bordo auto Lancia Y di colore bianco non meglio indicata.

All’interno c’erano cinque clienti, fuggiti appena dopo i rapinatori. Procedono Carabinieri Compagnia Vico del Gargano e Nucleo Investigativo.