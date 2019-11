Fausto Leali in carcere a Foggia: “A chi” la canzone a cui sono legato

. Nel breve intervento, dalla platea, di una detenuta del Carcere di Foggia sono condensate le emozioni del pomeriggio trascorso dal noto cantautore Fausto Leali nell’Istituto Penitenziario foggiano.

“Momenti come questo – ha sottolineato il Direttore del carcere, Giulia Magliulo – sono importanti per la popolazione detenuta. La musica è catartica, è respiro di libertà. Per questo motivo desidero ringraziare Fausto Leali per la sua grande disponibilità, il CPIA1 e il docente Sergio Picucci per averci donato questo momento; il Commissario Di Mola e il corpo di Polizia Penitenziaria, l’Area trattamentale, con la sua capoarea Giovanna Valentini”.

Sul palco, insieme al cantautore e Sergio Picucci – per trent’anni bassista di Leali – Francesco Loparco alla chitarra, Nicola Maffione al pianoforte e Antonio Moffa alla batteria.

Il talk show musicale “dentro” è stato un nuovo, importante appuntamento per il percorso “Tra musica e teatro: alla ricerca di un’espressione”, progetto del CPIA1 di Foggia, il Centro Provinciale di Istruzione per Adulti diretto da Antonia Cavallone.

“La musica è un linguaggio universale – ha sottolineato la dirigente – riesce a superare tutte le barriere e penetra nel cuore. Ringrazio, quindi, il carcere di Foggia, i miei docenti – in particolare il prof. Picucci e la prof. Schettino – e gli studenti. Un ringraziamento particolare va anche all’amministrazione comunale di Foggia, che ci è sempre accanto”. E proprio l’assessore alla cultura, Anna Paola Giuliani, ha voluto “ringraziare la direzione e l’area trattamentale per i numerosi progetti che vengono realizzati dentro. Sono felice – ha evidenziato – di tornare in un luogo difficile in cui, tuttavia, ho intravisto la luce grazie all’arte e alla poesia. Un luogo in cui sono stata bene”.

Dopo i saluti, l’artista, davanti ad una sala stracolma, ha raccontato la sua esperienza maturata in 40 anni di carriera, rispondendo alle domande degli spettatori ristretti. E non solo. In alcuni momenti gli stessi detenuti si sono esibiti con performance teatrali ed esibizioni di brani del repertorio della canzone d’autore, da Lucio Dalla ad Adriano Celentano fino a Pino Daniele e Rino Gaetano.

Antonio S. e Antonio R. hanno condotto lo spettacolo, leggendo anche alcuni pensieri. “Il carcere è come assistere al proprio funerale – ha scritto Pasquale – dove puoi vedere chi ti porta i fiori e chi ti vuole bene”.

I ristretti hanno, inoltre, rivolto domande a Leali, tra queste: “Qual è la canzone alla quale sei più legato?”, “Continui ad emozionarti quando canti?” e infine “Hai mai pensato di lasciare la musica?”. Il cantante ha detto di essere molto legato al pezzo “A chi” e di provare ancora forti emozioni per il suo lavoro. Ha inoltre ricordato di aver attraversato un momento complesso negli anni ’80 superato con la partecipazione a Sanremo.

Prima del saluto finale con l’esibizione di “Azzurro” da parte degli artisti ristretti, Fausto Leali ha emozionato i presenti cantando “Mi manchi”, “Malafemmina” e “Io amo”.

In platea, in cui era presente anche il CSV Foggia, grande partecipazione e trasporto. Una bambina di pochi mesi, in braccio alla mamma detenuta, sorrideva e batteva le mani. In quell’immagine, il senso e il valore di un pomeriggio diverso trascorso in Via delle Casermette.