“Gold rush”, Cassazione “programma criminoso e associazione ben organizzata”

. “(..) Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, in più punti l’ordinanza impugnata ha fatto riferimento alla presenza di un programma criminoso finalizzato alla “realizzazione di una serie indeterminata di reati contro il patrimonio“; “le acquisizioni probatorie” e “le intercettazioni captate” – secondo il Tribunale – “evidenziano, infatti, senza dubbio, l’esistenza di un’associazione criminale ben organizzata“, nella quale Caravilla era promotore e organizzatore (..)”.

Con provvedimento di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione di Roma (Seconda Sezione penale, presidente Rago Geppino) ha “rigettato il ricorso di Nazario Carovilla, classe 1985, San Severo contro un’ordinanza del luglio 2019 del Tribunale del riesame di Bari che aveva confermato un provvedimento del giugno 2019 con il quale il G.i.p. del Tribunale di Foggia aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere all’uomo, in quanto gravemente indiziato dei reati di associazione per delinquere, concorso in rapina aggravata, detenzione e porto di un fucile, riciclaggio e danneggiamento seguito da incendio di un’autovettura“.

In particolare, si fa riferimento all’operazione “Gold Rush“, del giugno 2019, dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Foggia, con la quale era stata data esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sette persone, emessa dal GIP del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblica, che ha coordinato le investigazioni.

Gli indagati sono stati accusati, a vario titolo, di “associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine, ricettazione, estorsione, detenzione e porto abusivo di armi comuni da sparo”.

Il ricorso di Nazario Carovilla

Relativamente alla propria posizione, per quanto riferito sopra, ha proposto ricorso Nazario Carovilla, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata per: “Violazione di legge e vizio motivazionale in punto di gravità indiziaria in ordine al reato associativo” e “Violazione di legge e vizio motivazionale in punto di esigenze cautelari”.

La Cassazione ha rigettato il ricorso e ha condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

