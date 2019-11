Lesioni e minacce per futili motivi, confermata condanna per manfredoniano

. “La Corte territoriale ha reso congrua e logica motivazione, sicché non v’è spazio per rilevare i vizi genericamente allegati“.

Con provvedimento di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione di Roma ha dichiarato inammissibili i ricorsi di un 34enne (classe 1985) originario di Manfredonia, e un 30enne (classe 1989), originario dell’Albania, contro una sentenza della Corte d’Appello di Ancona del 30.09.2016.

La citata Corte aveva confermato la pronunzia di primo grado, con la quale – per quanto di interesse in questa sede- il manfredoniano M.P. e l’albanese B.S. erano stati condannati per reati di lesioni e minacce. Avverso l’indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla affermazione di responsabilità.

Da raccolta dati, i due imputati erano stati arrestati nell’aprile 2010, dai carabinieri di San Benedetto e Ripatransone, con un allora 20enne (un’altra persona era stata al tempo ricercata), con l’accusa di aver causato, in concorso, lesioni personali e da “motivi futili e abbietti”.