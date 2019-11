Longo lascia FI “Landella parli direttamente con il sottoscritto”

. “In riferimento alle dichiarazioni di stampa rese dal senatore Mauro D’Attis e dal parlamentare Dario Damiani, entrambi riferimenti regionali e nazionali di Forza Italia circa un mia eventuale adesione al partito di Fratelli D’Italia,vanno fatte alcune doverose precisazioni”. “Innanzitutto è inconsueto che coordinatori di un partito importante e storico come Forza Italia,per una questione così sensibile utilizzino il comunicato stampa e non preferiscano invece un contatto diretto per eventuali dubbi e chiarimenti : il che lascia trasparire e tradisce quella ingiustificata ostilità nei miei confronti manifestatasi ,a volte anche in maniera brutale,sin dall’esito vittorioso del ballottaggio per la elezione del nuovo sindaco di Foggia”.

Lo dice in una nota il consigliere comunale foggiano Bruno Longo.

“Nel ringraziare Mauro D’Attis e Franco Landella per la cortese ospitalità ottenuta in Forza Italia,va detto e rimarcato con tutta tranquillità che è notorio il fatto,che è stato il sottoscritto ed il suo gruppo a contribuire al grande e meritato successo del partito di Berlusconi a Foggia e non il contrario,come erroneamente e forse maliziosamente insinuono taluni,anche se per incolpevole bocca dei vertici regionali”.

“E’ indiscutibile,quindi,e la città questo lo sa,che le posizioni elettive,il ruolo di consigliere comunale, sono farina del mio sacco e di nessun altro e che anzi grazie anche ai miei innumerevoli consensi,che Forza Italia ha potuto fregiarsi della posizione di primo partito in città”.

“D’altra parte,se vi è qualcuno che dovrebbe ottenere delle spiegazioni è il sottoscritto in quanto pubblicamente,a sangue freddo,addirittura con un comunicato stampa,sin dal settembre scorso,Forza Italia prese “ le distanze da Bruno Longo”,reo di aver sollecitato un dirigente comunale a fare il proprio dovere : dovere al quale poi quel dirigente,a seguito delle mie istanze, ottemperò con grande professionalità”.

“Sulle mie intenzioni poi di abbandonare il gruppo di Forza Italia anche a causa del maldestro tentativo di isolamento da parte dell’intero euntourage è da tempo ,che il sottoscritto ha informato Franco Landella e vertici regionali di voler togliere il disturbo,visto,appunto, l’astio , le maldicenze e la sorda e malcelata contrarietà di taluni,ma anche perché spinto dall’adesione a volori storici”.

“All’amico e stimato Franco Landella,che mi ha sempre confidato dell’insofferenza nei miei confronti,di non meglio specificati forzisti,consiglio di evitare di far parlare strumentalmente i verti ci regionali e di avere con il sottoscritto un dialogo aperto e fecondo,anche in riferimento a quell’assessorato ridotto al lumicino e ridotto dei tre-quarti,che decise di affidarmi”.

“Se poi la manfrina è stata costruita appositamente per sottrarre la delega assessorile a chi l’ha meritata sul campo ed allora dovremmo parlare di altro e su altri tavoli. Se nessuno e dico nessuno può mettere in discussione la mia carica elettiva,se non per una risibile ed inaccettabile provocazione,spetta certamente al sindaco decidere se un assessore è venuto meno alla fiducia accordatagli e trarne le conseguenze : fiducia mai fatta mancare per dedizione,capacità e lealtà”.

“Colgo l’occasione infine per rivolgere al sindaco ed a tutti gli esponenti politici del centrodestra l’ invito ad una riflessione pacata e serena per ritrovare il senso di un agire comune nel rispetto del patto fatto con gli elettori e con la città: patto diretto alla soluzione dei veri problemi del territorio e non certamente a controprodutivi ed autolesionistici atteggiamenti,che taluni mettono in atto, non riconducibili però alla buona politica ed alla buona amministrazione”, termina Longo.