Operaio di San Severo sale su tetto a Francavilla e minaccia di buttarsi

Reclamava lo stipendio dalla ditta che lavora nella messa in sicurezza municipio. Un uomo di 45 anni di San Severo, operaio per una ditta molisana è salito sul cornicione del comune di Francavilla al Mare, dove sono in corso lavori di adeguamento sismico, minacciando di buttarsi perché non ha ancora percepito lo stipendio di agosto del 2018 dalla De Francesco costruzioni di Isernia.

reclama spettanze per 1.600 euro, e che ha esposto un cartello legandolo all’impalcatura dell’edificio, in seguito all’intervento dei carabinieri, è stato convinto a scendere. Sul cartello c’era scritto ”Voglio il mio stipendio agosto 2018”. (Fonte abruzzolive.it)

L’impresa molisana sta effettuano i lavori di adeguamento sismico dell’edificio comunale ma si è aggiudicata anche il project financing per la gestione del cimitero di Francavilla. Sul posto sono intervenuti anche polizia municipale, vigili del fuoco e 118. Non è la prima volta che si verifica una protesta del genere: almeno altre due volte, in passato, operai della stessa impresa sono saliti sul tetto del comune di Francavilla al Mare per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi.

Fonte immagine piazzarossetti.it e abruzzolive.it